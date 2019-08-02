Выплачивающие ипотеку заемщики разводятся в 10 раз реже других россиян: доля разводов среди них составляет всего 2%, при этом среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами, она достигает 20%, говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Выплачивающие ипотеку пары разводятся в десять раз реже других россиян. Об этом говорится в исследовании, проведенном бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств.

Исследование выявило связь между ипотекой и разводами

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