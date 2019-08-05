Общество
Зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 разURA.Ru вчера в 18:38
«За последние 20 лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей», — говорится в выводах исследователей.
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Экономика
В России планируют создать офисные медпункты
По мнению членов Правительства РФ, присутствие врачей на месте работы упростит доступ к медпомощи, сообщают "Известия" со ссылкой на протокол совещания Минздрава.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Наука
Желтые очки не помогают следить за дорогой ночью
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия
В Иране назвали владельца задержанного в Персидском заливе танкера
Очередной танкер, задержанный вооружёнными силами Ирана в Персидском заливе, принадлежит Ираку, заявили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).
Обновлено в 02:35
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Музыка
БГ и группа «Аквариум» собрали почти 2 млн рублей на новый альбом
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Финансы
Рынок акций продолжит сползание «под собственной тяжестью» - Алор Брокер
Небольшой оптимизм внушает доллар, который пытается немного ослабнуть после роста, начатого на высказываниях главы ФРС Джерома Пауэлла о нежелании Федрезерва снижать ставку в дальнейшем.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Кара Делевинь обвенчалась со своей подругой Эшли Бенсон
26-летняя британская модель Кара Делевинь в течение нескольких лет состояла в романтических отношениях с 29-летней американской актрисой Эшли Бенсон, получившей широкую популярность благодаря съемкам в сериале «Сверхъестественное».
Обновлено вчера в 10:42
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае
Обновлено в 02:48
Транспорт
В Магаданской области размыло ряд участков трассы
Трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.
Обновлено в 02:32
Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Гаджеты
Технологии AMD будут использованы в GPU Samsung через два года
Проще говоря, графические технологии AMD будут использованы Samsung для создания собственных GPU для своих однокристальных систем Exynos.
Обновлено вчера в 07:08
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
Обновлено в 02:35
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика
Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая
Стоимость нефти снижается более чем на один процент на фоне обострения торгового противостояния США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:13
Общество
На Байкал из-за дождей и пожаров съехались шаманы из разных стран
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Под Вологдой загорелся фанерный комбинат
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Краснодарском крае эвакуированы 250 детей из детских лагерей
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций
С точки зрения чистого пиара санкции звучат очень впечатляюще: Минфин США решил запретить американским банкам участвовать в первичном рынке российского госдолга, который выпущен не в российских рублях.
Обновлено в 01:00
Экономика
Россия резко сократила поставки угля Украине
Резкое сокращение экспорта российского угля на Украину последовало в июне за введением разрешительного порядка поставок.
Обновлено в 02:41
Культура
Новое — это хорошо восстановленное старое. Новосибирский балет в Большом
В Москву НОВАТ привез недавнюю, майскую, премьеру — балетмейстер Михаил Мессерер восстановил версию Асафа Мессерера, основанную на постановке 1920 года Александра Горского.
Обновлено в 01:00
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
Хорватская военная операции "Буря" 1995 года по насильственному изгнанию сотен тысяч сербов и уничтожению Республики Сербская Краина была активно поддержана странами Запада, заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Обновлено вчера в 16:32