Общество
Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 разРИА Новости 17:04
"В целом за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей", - делается вывод в исследовании.
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Политика
Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено вчера в 14:54
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Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
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«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов
Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено в 17:00
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
На Украине предложили назваться 51-м штатом США
В результате внеочередных парламентских выборов на Украине рекордное большинство в Верховной раде — 43,14 процента — получила партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
Обновлено в 12:08
Общество
Воскресенье стало в Москве самым холодным за 70 лет
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что холодная погода в столице 4 августа, в воскресенье, установила новый температурный рекорд, опустившись ниже показателей за последние 70 лет.
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Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Кино
«Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов»
Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".
Обновлено в 06:54
Футбол
Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск
Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Морская авиация Украины провела учения над Черным морем
Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено в 03:46
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
Происшествия
НОВАТЭК перебежал «Газпрому» Европу
Российские СПГ и трубопроводный газ стали основными конкурентами в ЕС Главными конкурентами «Газпрома» на европейском рынке в первом полугодии стали поставщики сжиженного газа и в первую очередь НОВАТЭК.
Обновлено в 18:34
Технологии
На пути к «умному» горнодобывающему предприятию
Сегодня на комбинате реализуется стратегия цифровой трансформации, в рамках которой внедряются технологии нейросетей, обработки больших данных, «умного» производства и целый ряд других технологий.
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Народная артистка России Нина Усатова не любит публично говорить о личной жизни.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
Пользователи снова уличили Волочкову в фотошопе
Некоторые пользователи откровенно высмеяли Волочкову, отметив, что она перебарщивает с фотошопом.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США
Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США.
Обновлено в 12:05
Футбол
«Бенфика» выиграла Суперкубок Португалии
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии
Обновлено в 16:32
Футбол
ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ
Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:54
Происшествия
Мэр Эль-Пасо ввел в городе режим «локального бедствия»
"Объявление режима локального бедствия запустит финансовую и физическую помощь, а также активирует чрезвычайный план, разработанный городскими и окружными властями Эль-Пасо", - отметил мэр.
Обновлено в 18:47
Общество
Острова у Хабаровска уходят под воду из-за подъема Амура
Острова близ Хабаровска, занятые дачными участками, уходят под воду из-за повышения уровня воды в реке Амур, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 21:59
Баскетбол
Россияне проиграли Ирану на товарищеском турнире в Москве
Напомним, что Россия, Иордания и Иран выступят на Кубке мира-2019. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Обновлено в 08:58
Космос
Космическая одиссея для детей Севастополя
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В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Здоровье
Загадочная болезнь парализовала подростка и поставила врачей в тупик
Врачи пытались лечить его от гастрита, но это не помогало.
Обновлено в 19:13