Общество

Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 разРИА Новости 17:04

"В целом за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей", - делается вывод в исследовании.
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СМИ: зарплата россиян выросла в 20 раз

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Зарплата россиян выросла в 20 раз, но лишь каждый десятый имеет приличный доход

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Эксперты заявили, что средняя зарплата россиян выросла в 20 раз

Gazeta.SPb18:26

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ФедералПресс19:27

Средняя зарплата в России за 20 лет выросла в 20 раз

Вечерняя Москва17:22

Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз

РИА Новости17:04

Росстат: самая распространенная в России зарплата — 23,5 тыс. руб

REGNUMвчера в 07:40
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
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