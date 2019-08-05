Экономика
Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 разРИА Новости 17:04
"В целом за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей", - делается вывод в исследовании.
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Политика
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В Госдуме обсудят причины лесных пожаров
«Планируется обсудить, в том числе причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, принимаемые органами власти субъектов РФ», – объяснили в пресс-службе «Единой России».
Обновлено в 17:35
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено в 15:51
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Среди жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра
Среди жертв стрелка, открывшего огонь в американском городе Дейтон (штат Огайо), оказалась его сестра.
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Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии
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«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом
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Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
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В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
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Мурманчан приглашают на кинопоказ в честь 175-летия Ильи Репина
5 августа исполнится 175 лет со дня рождения Ильи Репина.
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса
В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Первый день международного конкурса «Полярная звезда» начался с освобождения захваченного условными террористами здания
На полигоне «Брестский» стартовал первый этап международного конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения «Полярная звезда».
Обновлено в 17:28
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Музыка
Умер Вилли Токарев, шансонье, джентльмен и гражданин мира
Обновлено в 11:43
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
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Политика
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Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Обновлено в 13:59
Экономика
Бизнес дата-центров растет за счет государства и иностранных компаний
Выручка дата-центров "Ростелекома" увеличилась на 30%, до 2023 г. компания намерена сохранить такой темп роста, сообщил представитель оператора.
Обновлено в 17:21
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Единоборства
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Российский боксер Максим Дадашев, который скончался спустя несколько дней после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, был похоронен 4 августа на городском кладбище в Петергофе (Санкт-Петербург), сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:05
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
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В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Ленинградской области обнаружили тело скованного наручниками мужчины
В Волховском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину со скованными наручниками руками и ногами.
Обновлено в 15:35
Происшествия
При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Политика
National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге
Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
При тушении пожара в торговом центре Баку пострадали спасатели
Семь сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана отравились дымом во время тушения пожара в торговом центре "Садарак" в Гарадагском районе Баку.
Обновлено в 12:25