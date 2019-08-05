«За последние 20 лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей», — говорится в выводах исследователей.

Зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз

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