Экономика
Зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 разURA.Ru вчера в 18:38
«За последние 20 лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей», — говорится в выводах исследователей.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Футбол
Бывшая российская футболистка умерла в 21 год
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил
Правительство Японии выразило протест российской стороне из-за проведения ВС РФ учебных стрельб в районе острова Кунашир, входящего в состав южной части Курил.
Обновлено вчера в 23:19
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено 02 августа в 15:58
Происшествия
Трамп объяснил массовые расстрелы в США психическими заболеваниями
Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает WHIO.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Обновлено вчера в 05:03
Общество
Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе
Обновлено вчера в 05:18
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Космос
Робот «Федор» научился шутить и философствовать
Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко заявил, что российского робота "Федора" научили шутить и поддерживать философские беседы.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Япония создаст военно-космическое подразделение, сообщили СМИ
Власти Японии намерены создать военно-космическое подразделение Сил самообороны. Об этом сообщает газета "Иомиури".
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Самолёт Сургут-Анталья задержан на 7 часов из-за болезни пилота
Самолёт Azur Air, который сегодня рано утром должен был покинуть Сургут и вылететь в Анталью, был задержан на 7 часов.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В России потушили свыше 30 лесных пожаров за сутки
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 4 августа в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 10 838 га», — указывается в заявлении.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В Якутии после отравления 17 человек в кафе завели уголовное дело
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Погибший зацепер остановил движение поездов «Сапсан» на час
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Теннис
Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено вчера в 20:07
Технологии
Искусственный интеллект поможет фермерам в борьбе с паразитами
С помощью мобильного приложения от Agrix Tech сельхозпроизводители смогут получать информацию о способах борьбы с паразитами и заболеваниями культур.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено 03 августа в 11:30
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Венгрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено вчера в 11:17
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол
Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»
С нетерпением жду следующих матчей, — написал футболист в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Гампера
«Барселона» одержала победу над «Арсеналом» в матче за Кубок Гампера.
Обновлено вчера в 16:14
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37