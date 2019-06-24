Исследование: рост неравенства доходов добьет РоссиюInfox.ru 04:06

Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.

с чего всё началось

Исследование провели сотрудники Университета Хэнаня в КНР, пишет «Коммерсантъ». Девять лет назад американские ученые предположили, что длящееся около 30 лет неравенство в доходах в Соединенных Штатах заставило политиков начать перераспределение доходов.

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