Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищеводаРБК 15:40
Употребление горячего чая повышает риск заболевания раком пищевода. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, которое приводит EurekAlert. Ученые вели наблюдение более чем за 50 тыс. человек в возрасте 40–75 лет в среднем в течение десяти лет.
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Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Ювентус» не сыграет на Международном кубке чемпионов в США
Организаторы Международного кубка чемпионов в США решили не приглашать «Ювентус», чтобы избежать риска задержания Криштиану Роналду властями страны.
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая.
Обновлено в 16:53
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%
Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Лидер тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 24 годам колонии строгого режима главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Экономика
Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом
Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Хоккей
«Коламбус» подписал контракт с латвийским вратарем Мерзликинсом
"Коламбус" подписал годичный контракт новичка с латвийским вратарем Элвисом Мерзликинсом.
Обновлено в 16:28
Политика
Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро
По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
С кем останется дочь почившей певицы Юлии Началовой
Представитель почившей исполнительницы Юлии Началовой опровергла информацию о том, что дочка артистки точно будет проживать со своим отцом, передает "Российский Диалог" с отсылкой на "Лига Новости Россия".
Обновлено вчера в 08:10
Футбол
СМИ узнали о желании Абеля Эрнандеса покинуть ЦСКА
Обновлено в 13:57
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Общество
Любительницу слишком темного загара обвинили в расизме
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Общество
Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн
Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено в 15:50
Футбол
Германия — Сербия 1:1 (2-й тайм)
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на матч с Сербией.
Обновлено в 14:50
Технологии
«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
На встрече представители компании показали базовые варианты — в трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел.
Обновлено в 16:20
Транспорт
В Москве рассказали о ходе строительства станции «Стромынка»
Мэр Москвы посетил строящуюся станцию «Стромынка» Большой кольцевой линии, сообщает m24.
Обновлено в 15:27
Гаджеты
Apple представила обновленные наушники AirPods
Корпорация Apple презентовала новую модель беспроводных наушников AirPods.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19
Космос
Не пропустите: в ночь на четверг будет последнее суперлуние 2019 года
Любители астрономии в Южном полушарии смогут увидеть суперлуние в ночь на четверг.
Обновлено в 10:02
Общество
В России разработали правила содержания животных в зоопарках и цирках
Министерство культуры разработало проект постановления, в котором прописываются правила содержания и кормления животных в зоопарках, цирках и других культурно-развлекательных организациях, общения с их посетителями, а также требования к ветеринарному обслуживанию, транспортировке и дрессировке.
Обновлено в 16:15
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17