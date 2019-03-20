Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищеводаРБК 15:40
Употребление горячего чая повышает риск заболевания раком пищевода. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, которое приводит EurekAlert. Ученые вели наблюдение более чем за 50 тыс. человек в возрасте 40–75 лет в среднем в течение десяти лет.
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Политика
Дочь Назарбаева Дарига избрана спикером Сената Казахстана
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Политика
Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР
Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53
Политика
Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.
Обновлено в 19:57
Происшествия
Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен
Обновлено в 13:06
Политика
Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России
Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 16:56
Гаджеты
Компания Apple выпустит в 2020 году новый iPhone без «челки»
Обновлено в 20:00
Общество
Об отнесении граждан к «предпенсионерам» станут информировать в МФЦ
Напомним, что 18 марта был подписан федеральный закон, который с 29 марта позволит потребителям подавать жалобы через МФЦ.
Обновлено в 04:51
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Политика
Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 18:47
Общество
Росстат связал бедность с одиночеством
Специалисты Росстата провели исследование, в котором доказали связь между бедностью и одиночеством.
Обновлено в 05:12
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Кино
Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019
Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе
Истребители ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Обновлено в 19:45
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Обновлено в 18:38
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Космос
Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва
В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Ника Белоцерковская подтвердила, что выходит замуж
Утром 20 марта в Фейсбуке Джона Шемякина появился пост следующего содержания: «Милая, милая бесконечно любимая Ника Белоцерковская, стань моей женой навсегда».
Обновлено в 09:21
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Здоровье
Электронные медкарты появились у девяти миллионов москвичей
Количество электронных медицинских карт, которые зарегистрированы в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), достигло девяти миллионов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 14:14
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Футбол
Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА
Обновлено в 13:12
Происшествия
Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам
В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19