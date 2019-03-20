Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищеводаРБК 15:40

Употребление горячего чая повышает риск заболевания раком пищевода. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, которое приводит EurekAlert. Ученые вели наблюдение более чем за 50 тыс. человек в возрасте 40–75 лет в среднем в течение десяти лет.
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