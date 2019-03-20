Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищеводаРБК 15:40

Употребление горячего чая повышает риск заболевания раком пищевода. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, которое приводит EurekAlert. Ученые вели наблюдение более чем за 50 тыс. человек в возрасте 40–75 лет в среднем в течение десяти лет.
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Горячий чай смертельно опасен

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Ученые связали прием горячего чая с риском развития рака пищевода

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Ученые назвали смертельную опасность горячего чая

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Телеканал 360°04:39

Ученые заявили, что употребление горячих напитков повышает риск развития рака пищевода

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Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 18:33
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В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть

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Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

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Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов

«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
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Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском

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Армия и оружие

США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52

Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
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Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
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Честный пенсионер, по мнению Валерия Лимаренко, не может быть бедным

Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным.
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Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Технологии

«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М

Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено в 19:09
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 04:46
Политика

В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи

Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено в 22:54
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Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»

Обновлено в 22:42
Политика

Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»

Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
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Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Теннис

Александрова проиграла Ястремской в первом раунде турнира в Майами

Обновлено в 18:40
Общество

Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ

Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 01:02
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
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Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро

По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
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Общество

Власти Петербурга отреагировали на написавшую письмо Путину школьницу

Обновлено в 11:07
Здоровье

Профессор ИГМУ назвал места около Иркутска, где больше всего клещей

Президент ассоциации инфекционистов и госпитальных эпидемиологов Иркутской области, профессор Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ) Курбан Аитов назвал несколько мест вокруг Иркутска, где больше всего клещей, сообщала 20 марта газета «Областная».
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Происшествия

Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета

Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.
Обновлено в 22:48
Армия и оружие

Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
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Авто

Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае

По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
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Наука

Полицейскую собаку клонировали в Китае

В Sinogene Biotechnology сообщают, что рождение Куньсюня открывает новые возможности в клонировании выдающихся полицейских собак и может значительно сократить время на обучение и тренировку животных.
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Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

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