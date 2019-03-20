Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищеводаРБК вчера в 15:40
Употребление горячего чая повышает риск заболевания раком пищевода. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, которое приводит EurekAlert. Ученые вели наблюдение более чем за 50 тыс. человек в возрасте 40–75 лет в среднем в течение десяти лет.
Читать в источнике
Оценить141
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Александр Цекало женился в четвертый раз
Обновлено 19 марта в 09:38
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Наука
70 согласных и 40 падежей
Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено 18 марта в 11:32
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Суд арестовал двоих соучастников похищения женщины в Якутске
Суд арестовал соучастников похищения женщины в Якутске, они останутся под стражей до 17 мая.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 15:52
Здоровье
Ремонт медицинской части провели в ЛИУ-5
В лечебно-исправительном учреждении № 5 в Якутске, где содержатся больные туберкулезом, провели ремонт медицинской части, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на УФСИН.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Экономика
Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Сотрудничавшего со спецслужбами украинца депортировали из Забайкалья
Гражданина Украины, сотрудничавшего со спецслужбами своей страны, депортировали из Забайкальского края.
Обновлено в 00:37
Политика
Новая Зеландия ввела запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В Сети раскритиковали Порошенко за передачу новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов
В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду
Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Новый кроссовер Skoda Karoq начнут собирать в России
Компания Skoda начнет собирать российскую версию компактного кроссовера Karoq на заводе в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум стал платиновым блондином
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Росстат назвал самые «ленивые» регионы России
На втором месте среди самых "ленивых" регионов находится Карелия (33,4), а замыкает тройку лидеров Республика Коми (34,1).
Обновлено в 00:23
Общество
В России предложили вернуть сезонный перевод времени
Госдума рассмотрит законопроект о возвращении сезонного перевода времени в РФ. Автором инициативы выступил депутат Андрей Барышев.
Обновлено 19 марта в 04:49
Шоу-бизнес
Ника Белоцерковская выходит замуж
Сегодня автор кулинарных книг получила достаточно необычное предложение руки и сердца — писатель Джон Шемякин заявил о намерении жениться в Facebook.
Обновлено вчера в 15:00