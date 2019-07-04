Снижение доходов заставляет россиян экономить на продуктах, но не влияет на любовь к мороженому. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Из-за снижения доходов россияне экономят на продуктах, но не отказывают себе в мороженом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

Авто На видео представили «ТурбоНиву» за 2 миллиона рублей Представленный вариант «ТурбоНивы» был сделан на базе внедорожника в версии «Бронто». Хозяину тюнинговой машины всего 15 лет.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Происшествия Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.

Общество Россиянам дали совет, как выбирать грибы Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Акции Johnson & Johnson обвалились на фоне расследования о содержании асбеста в товарах компании Большое жюри присяжных (коллегия присяжных заседателей – прим. ред.) в Вашингтоне рассматривает документы, содержащие показания представителей Johnson & Johnson, на предмет их осведомленности о возможном содержании канцерогенных веществ в продукции компании.

Происшествия Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.

Происшествия СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.

Происшествия Пермский студент умер в Нижнем Новгороде из-за ошибки в диагнозе Руслана отправили в Нижний Новгород. Только здесь ему смогли поставить правильный диагноз «альвеококкоз».

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Происшествия В Уфе у сотрудника полиции отобрали пистолет и скрылись в неизвестном направлении Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции продолжают устанавливать личности других подозреваемых, а также все обстоятельства совершенного преступления.

Общество Мусор перестанут валить в одну кучу Из трёх вариантов борьбы с мусором – закапывание на полигонах, сжигание и переработка – безопасным для окружающей среды является лишь третий способ, он же рециклинг (возвращение отходов в круговорот «производство – потребление»).

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Экономика Американский Федрезерв испугался золотого стандарта Аналитики сочли это реакцией Пауэлла на намерение Дональда Трампа назначить в Совет управляющих ФРС Джуди Шелтон, которая сейчас представляет США в Европейском банке реконструкции и развития и известна в финансовом мире как активная сторонница возрождения золотого стандарта.

Интернет Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян.

Общество В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

Политика Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве «В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит американскую делегацию в диалоге США и России по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.

Хоккей Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто» Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.