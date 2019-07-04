Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженомРБК 02:13
Из-за снижения доходов россияне экономят на продуктах, но не отказывают себе в мороженом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
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с чего всё началось
Снижение доходов заставляет россиян экономить на продуктах, но не влияет на любовь к мороженому. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:31
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Авто
На видео представили «ТурбоНиву» за 2 миллиона рублей
Представленный вариант «ТурбоНивы» был сделан на базе внедорожника в версии «Бронто». Хозяину тюнинговой машины всего 15 лет.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение
Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Общество
Россиянам дали совет, как выбирать грибы
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:25
Экономика
Акции Johnson & Johnson обвалились на фоне расследования о содержании асбеста в товарах компании
Большое жюри присяжных (коллегия присяжных заседателей – прим. ред.) в Вашингтоне рассматривает документы, содержащие показания представителей Johnson & Johnson, на предмет их осведомленности о возможном содержании канцерогенных веществ в продукции компании.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым
Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Пермский студент умер в Нижнем Новгороде из-за ошибки в диагнозе
Руслана отправили в Нижний Новгород. Только здесь ему смогли поставить правильный диагноз «альвеококкоз».
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Уфе у сотрудника полиции отобрали пистолет и скрылись в неизвестном направлении
Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции продолжают устанавливать личности других подозреваемых, а также все обстоятельства совершенного преступления.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля
Посему Полина Гагарина показала себя в желтом комбинезоне.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Мусор перестанут валить в одну кучу
Из трёх вариантов борьбы с мусором – закапывание на полигонах, сжигание и переработка – безопасным для окружающей среды является лишь третий способ, он же рециклинг (возвращение отходов в круговорот «производство – потребление»).
Обновлено в 03:00
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Экономика
Американский Федрезерв испугался золотого стандарта
Аналитики сочли это реакцией Пауэлла на намерение Дональда Трампа назначить в Совет управляющих ФРС Джуди Шелтон, которая сейчас представляет США в Европейском банке реконструкции и развития и известна в финансовом мире как активная сторонница возрождения золотого стандарта.
Обновлено вчера в 01:00
Интернет
Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров
Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян.
Обновлено в 02:10
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Обновлено в 00:58
Гаджеты
Xiaomi Mi 6 получил финальную версию MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie
Обновлено 11 июля в 15:22
Общество
В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Политика
Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве
«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит американскую делегацию в диалоге США и России по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено вчера в 18:30
Хоккей
Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто»
Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу
Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48