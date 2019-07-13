Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженомРБК 02:13
Из-за снижения доходов россияне экономят на продуктах, но не отказывают себе в мороженом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
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с чего всё началось
Снижение доходов заставляет россиян экономить на продуктах, но не влияет на любовь к мороженому. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:12, Вашингтон
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Футбол
Матч Спартак - Сочи 13 июля: в стартовом составе хозяев будут Бакаев и Ломовицкий
В стартовом составе хозяев поля есть свои интересные детали. В воротах - Максименко, в полузащите появятся Джано и Зелимхан Бакаев.
Обновлено в 10:59
Политика
Британия и Канада создадут глобальную коалицию по свободе СМИ
О создании глобальной коалиции по свободе СМИ объявили главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Овечкин устроил шикарные каникулы жене и сыну
Овечкин устроил шикарные каникулы жене и сыну Пара путешествует по Италии на яхте.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Игры
В Dota 2 появилась вторая Collector’s Cache
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Ровенской области двое детей погибли при взрыве
Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
Обновлено в 08:40
Футбол
Форвард сборной Швеции Маркус Берг перешел в «Краснодар»
Обновлено в 07:38
Единоборства
Бойца UFC трясло от истощения на церемонии взвешивания
Обновлено в 09:20
Автоспорт
Бинотто: Феттель не был так хорош, как Леклер
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Великобритании, подчеркнув, что в команде намерены разобраться, почему Себастьян Феттель уступил столь много напарнику по команде Шарлю Леклеру.
Обновлено в 10:44
Космос
Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:41
Общество
В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола
Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Общество
Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие
Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Политика
Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допустить провокаций в суде
Адвокат главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить провокаций в сторону его подзащитного во время заседания суда, которое пройдет 15 июля.
Обновлено в 08:37
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено вчера в 01:01
Политика
Зеленский едет на границу с Крымом
В рамках визита глава соседнего государства планирует посетить пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.
Обновлено в 03:58
Общество
«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа
Активисты протестного движения «желтые жилеты» вышли на митинг на Северный вокзал французской столицы.
Обновлено в 10:56
Авто
Nissan показал первый тизер нового кросса Juke
Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Нинидзе высказалась насчет романа с ушедшем от Собчак Виторганом
Актриса Нино Нинидзе прокомментировала слухи об отношениях с бывшим мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом, передает "Пятый канал".
Обновлено 10 июля в 16:59
Армия и оружие
Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 15:07
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019
В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
Общество
Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова
Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века
Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43