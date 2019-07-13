Снижение доходов заставляет россиян экономить на продуктах, но не влияет на любовь к мороженому. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Из-за снижения доходов россияне экономят на продуктах, но не отказывают себе в мороженом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

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