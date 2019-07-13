Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженомРБК 02:13

Из-за снижения доходов россияне экономят на продуктах, но не отказывают себе в мороженом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
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Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов

Снижение доходов заставляет россиян экономить на продуктах, но не влияет на любовь к мороженому. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:31

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Назван продукт, на котором россияне не экономят

Газета.Ru05:19

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Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов

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Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

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Эксперты рассказали, на каком продукте россияне не экономят при падении доходов

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:12, Вашингтон
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Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
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Матч Спартак - Сочи 13 июля: в стартовом составе хозяев будут Бакаев и Ломовицкий

В стартовом составе хозяев поля есть свои интересные детали. В воротах - Максименко, в полузащите появятся Джано и Зелимхан Бакаев.
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13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
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Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
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Овечкин устроил шикарные каникулы жене и сыну

Овечкин устроил шикарные каникулы жене и сыну Пара путешествует по Италии на яхте.
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Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
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В Dota 2 появилась вторая Collector’s Cache

Обновлено в 03:25
Происшествия

В Ровенской области двое детей погибли при взрыве

Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
Обновлено в 08:40
Футбол

Форвард сборной Швеции Маркус Берг перешел в «Краснодар»

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Бойца UFC трясло от истощения на церемонии взвешивания

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Автоспорт

Бинотто: Феттель не был так хорош, как Леклер

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Великобритании, подчеркнув, что в команде намерены разобраться, почему Себастьян Феттель уступил столь много напарнику по команде Шарлю Леклеру.
Обновлено в 10:44
Космос

Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:41
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Общество

Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие

Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Политика

Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допустить провокаций в суде

Адвокат главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить провокаций в сторону его подзащитного во время заседания суда, которое пройдет 15 июля.
Обновлено в 08:37
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
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Политика

Зеленский едет на границу с Крымом

В рамках визита глава соседнего государства планирует посетить пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.
Обновлено в 03:58
Общество

«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа

Активисты протестного движения «желтые жилеты» вышли на митинг на Северный вокзал французской столицы.
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Авто

Nissan показал первый тизер нового кросса Juke

Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Нинидзе высказалась насчет романа с ушедшем от Собчак Виторганом

Актриса Нино Нинидзе прокомментировала слухи об отношениях с бывшим мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом, передает "Пятый канал".
Обновлено 10 июля в 16:59
Политика

Мэр Днепра поделился, почему Зеленский проедет по мосту на КамАЗе

Обновлено в 00:22
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 15:07
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Автоспорт

Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019

В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
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Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

Обновлено в 01:25
Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Общество

Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века

Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
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