Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженомРБК 02:13

Из-за снижения доходов россияне экономят на продуктах, но не отказывают себе в мороженом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
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Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов

Снижение доходов заставляет россиян экономить на продуктах, но не влияет на любовь к мороженому. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:31

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Исследование показало, как часто россияне покупают мороженое

RT на русском00:14

Эксперты рассказали, на каком продукте россияне не экономят при падении доходов

ПРАЙМвчера в 20:15

Назван самый стабильно продаваемый продукт

Lenta.ruвчера в 21:49

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

Известиявчера в 21:17

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РИА Новостивчера в 20:31

Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов

РЕН ТВвчера в 20:21

Назван продукт, от которого россияне не откажутся при падении доходов

Газета.Ruвчера в 22:14
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Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Здоровье

Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие

В Афганистане погиб американский военнослужащий

Обновлено в 04:44
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 04:47
Футбол

«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Спартаку» за Фернандо 20 млн евро

Обновлено в 02:46
Происшествия

В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Про сестер Хачатурян поставили спектакль

Обновлено вчера в 20:34
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова по делу о взятке

Алексею Иванову инкриминируется совершение преступление по ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 07:29
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено 11 июля в 10:25
Авто

Volkswagen потратит на беспилотники 2,6 миллиарда долларов

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

В Турцию прибыл самолёт с новой партией элементов для С-400

Обновлено в 03:28
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено 11 июля в 12:57
Общество

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

Согласно новому документу, с 1 января 2020 года, увеличатся ежемесячные пособия малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:26
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Обновлено в 02:26
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

В Сети появилось видео затонувшей подлодки «Комсомолец»

Затонувшую советскую атомную подводную лодку (АПЛ) "Комсомолец" сняли на видео.
Обновлено 10 июля в 05:59
Шоу-бизнес

Марго Овсянникова обвинила московского стилиста в домогательствах

Несколько дней назад Марго Овсянникова договорилась о встрече со стилистом Романом Спектром.
Обновлено в 00:00
Футбол

Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус»

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приехал на медицинское обследование в Турине, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:46
Кино

Актер Малого театра Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей

Замечательный актер, народный артист России, Борис Клюев отмечает в эти дни свой 75-летний юбилей.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес

В Сети опубликован редкий снимок Пугачевой с зятем и внуками

На фанатской странице Аллы Пугачевой в Сети опубликован редкий снимок артистки с близкими людьми. В кадре она запечатлена с зятем и внуками.
Обновлено в 04:21
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Происшествия

На Пискарёвском проспекте иномарка наехала на открытый люк и вспыхнула

Обновлено в 03:02
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»

Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.
Обновлено в 01:19
Технологии

Специалисты перечислили методы кражи персональных данных

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
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