Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженомРБК 02:13
Из-за снижения доходов россияне экономят на продуктах, но не отказывают себе в мороженом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
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с чего всё началось
Снижение доходов заставляет россиян экономить на продуктах, но не влияет на любовь к мороженому. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:31
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Спорт
Россия в полуфинале Лиги наций встретится с Польшей
В заключительном туре группового этапа сборная России уступила команде США (0-3), а Бразилия переиграла Иран (3-2).
Обновлено в 00:30
Музыка
Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили дебютный клип
Микелла Абрамова выпустила песню «Это любовь» в дуэте с Ержаном Максимом.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал
Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено вчера в 04:04
Политика
Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку
Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
Обновлено в 06:16
Космос
Новые данные об искаженных древних пустотах помогут измерить расширение Вселенной по-новому
Астрономы выявили, что из-за расширения Вселенной в ней существуют пустоты между галактиками.
Обновлено в 01:48
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Обновлено в 03:58
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Момент обстрела здания украинского телеканала попал на видео
Момент с обстрелом украинского канала минувшей ночью в Киеве запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Турция проводит военную операцию на севере Ирака
Обновлено в 05:02
Авто
Составлен ТОП-5 самых крутых вездеходов из России
«ШАМАН» Российский вездеход-амфибия «Шаман» 8x8, цена модели составляет 12 миллионов рублей.
Обновлено в 02:38
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Происшествия
Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник
Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.
Обновлено в 03:29
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Политика
Союз журналистов Украины отреагировал на обстрел здания телеканала
Обстрел из гранатомёта здания телеканала «112» является очередным актом запугивания всех украинских журналистов.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Путешествия
Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов
Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных.
Обновлено в 02:24
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии
Обновлено вчера в 13:59
Политика
На акции «За справедливость и права граждан» в Москве задержаны несколько человек
Акция КПРФ сегодня анонсирована в ряде российских городов. В столице, по некоторым подсчетам, на нее пришли уже несколько тысяч человек.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову «пробивной бездарностью»
Правда, Лопырева признала, что Ольга весьма трудолюбива и обладает пробивной способностью.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека
Два человека погибли и девять получили травмы при столкновении легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в Карелии, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Трамп отказался вводить квоты на производство урана в США
Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана внутри страны, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на подписанный им меморандум.
Обновлено в 05:16