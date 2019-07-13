Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженомРБК 02:13

Из-за снижения доходов россияне экономят на продуктах, но не отказывают себе в мороженом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
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Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов

Снижение доходов заставляет россиян экономить на продуктах, но не влияет на любовь к мороженому. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:31

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Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

Известиявчера в 21:17

Исследование показало, как часто россияне покупают мороженое

RT на русском00:14

Назван самый стабильно продаваемый продукт

Lenta.ruвчера в 21:49

Назван продукт, на котором россияне не экономят

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Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов

РИА Новостивчера в 20:31

Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов

РЕН ТВвчера в 20:21

Эксперты рассказали, на каком продукте россияне не экономят при падении доходов

ПРАЙМвчера в 20:15
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Спорт

Россия в полуфинале Лиги наций встретится с Польшей

В заключительном туре группового этапа сборная России уступила команде США (0-3), а Бразилия переиграла Иран (3-2).
Обновлено в 00:30
Музыка

Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили дебютный клип

Микелла Абрамова выпустила песню «Это любовь» в дуэте с Ержаном Максимом.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал

Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено вчера в 04:04
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено вчера в 16:27
Политика

Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку

Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
Обновлено в 06:16
Космос

Новые данные об искаженных древних пустотах помогут измерить расширение Вселенной по-новому

Астрономы выявили, что из-за расширения Вселенной в ней существуют пустоты между галактиками.
Обновлено в 01:48
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине

Обновлено в 03:58
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Момент обстрела здания украинского телеканала попал на видео

Момент с обстрелом украинского канала минувшей ночью в Киеве запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Турция проводит военную операцию на севере Ирака

Обновлено в 05:02
Авто

Составлен ТОП-5 самых крутых вездеходов из России

«ШАМАН» Российский вездеход-амфибия «Шаман» 8x8, цена модели составляет 12 миллионов рублей.
Обновлено в 02:38
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Происшествия

Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник

Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.
Обновлено в 03:29
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено 11 июля в 10:25
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Политика

Союз журналистов Украины отреагировал на обстрел здания телеканала

Обстрел из гранатомёта здания телеканала «112» является очередным актом запугивания всех украинских журналистов.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Путешествия

Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов

Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных.
Обновлено в 02:24
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии

Обновлено вчера в 13:59
Политика

На акции «За справедливость и права граждан» в Москве задержаны несколько человек

Акция КПРФ сегодня анонсирована в ряде российских городов. В столице, по некоторым подсчетам, на нее пришли уже несколько тысяч человек.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову «пробивной бездарностью»

Правда, Лопырева признала, что Ольга весьма трудолюбива и обладает пробивной способностью.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека

Два человека погибли и девять получили травмы при столкновении легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в Карелии, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Трамп отказался вводить квоты на производство урана в США

Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана внутри страны, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на подписанный им меморандум.
Обновлено в 05:16
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