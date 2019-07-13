Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженомРБК 02:13
Из-за снижения доходов россияне экономят на продуктах, но не отказывают себе в мороженом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
Читать в источнике
Оценить93
с чего всё началось
Снижение доходов заставляет россиян экономить на продуктах, но не влияет на любовь к мороженому. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Спорт
Синхронистка Колесниченко завоевала золото ЧМ по водным видам спорта
Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую награду в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском городе Кванджу.
Обновлено в 07:24
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Лидер украинского "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал захватывать итальянцев, приезжающих на Украину.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Автоспорт
Леклер стал лучшим перед квалификацией в Сильверстоуне, Квят — 13-й
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, а его напарник Александр Албон — 10-е.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества
Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Экономика
Прожиточный минимум Минтруд хочет повысить на 4%
Увеличить по итогам второго квартала 2019 года на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения предложил Минтруд.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную арену
Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
Обновлено в 04:50
Космос
NASA провело испытания в Долине Смерти
Обновлено в 07:23
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Гаджеты
Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела
Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Футбол
«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче второго тура первенства Олимп - ФНЛ
Московский "Спартак-2" сыграл вничью со счетом 2:2 с клубом "СКА-Хабаровск" в домашнем матче второго тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 08:00
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Продюсер Шатунова рассказал о здоровье певца
Обновлено в 07:44
Футбол
Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приехал на медицинское обследование в Турине, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:46
Общество
Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова
Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал видео со свадьбы с Региной Тодоренко
Влад Топалов показал подписчикам в сети Instagram видео со свадьбы с Региной Тодоренко. Поклонники сравнили ролик с трейлером к фильму.
Обновлено в 05:06
Наука
Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Вооруженные в масках напали на офис компании под Саратовом
В Энгельсском районе Саратовской области группа вооруженных людей напала на офис коммерческой организации и застрелила охранника.
Обновлено в 07:16
Здоровье
«Женщины умирали на своих спальных местах»: правозащитник рассказал об условиях в колонии на Урале
Правозащитник из Екатеринбурга Алексей Соколов опубликовал на сайте информационно-правового центра «Правозащитники Урала» аналитический материал, в котором заявил, что в исправительной колонии № 16 «фактически умерщвляли людей».
Обновлено в 06:35
Наука
Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо
Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
Обновлено 11 июля в 06:32
Религия
В Москве паломникам рассказали, откуда нужно занимать очередь к мощам Петра и Февронии
Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Обновлено в 07:33