Испытания ядерной установки ракеты «Буревестник» прошли успешноГазета.Ru 05:04

Испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник" успешно завершились в России. Об этом сообщил ТАСС источник в отечественной ракетостроительной отрасли.

с чего всё началось

В России успешно завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник". Пуски проводились в январе нынешнего года на одном из полигонов.

Политика Меркель: Германия поддерживает новые санкции против России По словам Меркель, если Евросоюз все-таки примет решение о введении новых санкций против Российской Федерации в связи с неудавшейся украинской провокацией в Керченском проливе, то такой ввод должен осуществляться согласовано.

Происшествия Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.

Происшествия В Москве эвакуированы несколько ТЦ из-за сообщений о минировании В несколько московских торговых центров (ЦТ) поступили анонимные сообщения о заложенных бомбах.

Политика Клинцевич прокомментировал слова Роговцевой о россиянах Заявление украинской актрисы, народной артистки СССР Ады Роговцевой о менталитете россиян - не лучший способ напомнить о себе, считает сенатор Франц Клинцевич.

Политика На Украине предложили поставлять газ для Европы вместо России Депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил в своем Facebook, что Украина может заменить Россию на рынке газа в Европе.

Происшествия Ватикан признал экс-архиепископа Вашингтона виновным в педофилии Бывший архиепископ Вашингтона 88-летний Теодор Маккэррик, который ранее был вынужден покинуть Кардинальскую коллегию, признан церковным судом виновным в педофилии, сообщила в субботу ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция).

Политика В конгресс США внесли законопроект о запрете выхода из ДРСМД Конгрессмен Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США, внесла в палату представителей законопроект о запрете выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения, сообщил Белый дом.

Культура Депардье и Кустурица приедут на форум в Крым Актер Жерар Депардье и режиссер Эмир Кустурица планируют принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится в апреле в Крыму.

Армия и оружие Россия поможет спастись пленникам из «Эр-Рукбана» Дамаск неоднократно заявлял о своей готовности помочь беженцам из лагеря "Эр-Рукбан" разместиться на подконтрольных сирийскому правительству территориях.

Общество Весь Судан остался без электричества Полное отключение электричества произошло в Судане по всей стране, сообщает телеканал Al-Arabia.

Общество Власти Рима составят черный список туристов Власти Рима намерены составить черный список иностранных туристов.

Транспорт В России водителям без гаража могут запретить покупать автомобили В России водителям без гаража или парковочного места могут запретить покупать автомобили.

Политика Лужков оценил идею объединить Москву и Подмосковье Бывший столичный градоначальник отметил, что в этом смысле интеграция полезна, причем обратил внимание на вопросы управления.

Политика Крым отказал украинскому Приватбанку в возвращении активов Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым не намерен возвращать активы украинского Приватбанка и выплачивать компенсацию, которую кредитная организация требует в международных судах.

Политика Гендиректор S7 Space покидает пост Гендиректор частной космической компании S7 Space (входит в S7 Group) Сергей Сопов сообщил ТАСС, что в ближайшие дни покинет свой пост.

Происшествия Жители дома на проспекте 50 лет Октября ждут обрушения крыши В Ленинском районе Саратова в очередном жилом доме начала рушиться крыша.

Политика Назван главный наставник «Лидеров России» Главным наставником участников конкурса управленцев «Лидеры России» является президент Владимир Путин, считает первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Происшествия Пять человек отравились угарным газом в Воронеже Пять человек пострадали из-за отравления угарным газом в жилом доме в Воронеже, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Политика Гуаидо сообщил о попытках установить дипотношения с Россией и Китаем Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, в интервью газете Financial Times заявил о попытках венесуэльской оппозиции установить дипломатические отношения с Россией и Китаем.