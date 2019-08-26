Армия и оружие
РИА НовостиИспытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
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с чего всё началось
Об этом, как передает пресс-служба МИД РФ, сообщил и. о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов на 53-й сессии рабочей группы по вопросам проверки Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Коммерсантъ15:53
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