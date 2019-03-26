Мантуров сообщил о завершении испытаний нового крыла для МС-21Известия 05:37

Американские производители композитных материалов потеряли $200 млн, отказавшись от поставок России для МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы нашли способ решения этой проблемы.

с чего всё началось

Испытания нового композитного крыла для пассажирских среднемагистральных самолетов МС-21 завершаются. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA-2019 в Малайзии 26 марта.

Мантуров сообщил о завершении испытаний нового крыла для МС-21

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