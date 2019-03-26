Политика

Мантуров сообщил о завершении испытаний нового крыла для МС-21Известия 05:37

Испытания нового композитного крыла для пассажирских среднемагистральных самолетов МС-21 завершаются. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA-2019 в Малайзии 26 марта.
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с чего всё началось

США потеряли $200 млн из-за отмены поставок композитов для МС-21

Американские производители композитных материалов потеряли $200 млн, отказавшись от поставок России для МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы нашли способ решения этой проблемы.
Интерфаксвчера в 23:51

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Мантуров оценил потери США из-за непоставки композитов к «черному крылу»

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Коммерсантъ02:26

Россия заменит поставщиков композитов из США для МС-21

News.ru00:32

Завершаются испытания нового композитного крыла для МС-21

REGNUM01:56

Мантуров сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для МС-21

РИА Новости00:39

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

RT на русском02:09

Минпромторг рассчитывает получить сертификаты на МС-21 в 2020 году

ТАСС00:14
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
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Уволенная за фото учительница из Барнаула пожаловалась на травлю сына

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Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публику

Отчитавшаяся о средней заработной плате своих сотрудников директриса одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) Альбина Фатыхова назвала смех медиков «запланированным сценарием» и «выступлением на публику».
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Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
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Студентка из Китая восхитила пользователей соцсетей — несмотря на юный возраст и миловидную внешность, ее достижениям в бодибилдинге легко позавидуют взрослые мужчины.
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Продолжительность жизни в Петербурге достигла 76 лет, что на три года выше среднероссийского показателя, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на отчетной коллегии комитета по здравоохранению, посвященной итогам работы системы здравоохранения Санкт-Петербурга.
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Средняя зарплата проституток в Перми составляет 28 тысяч рублей

Обновлено в 03:04
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Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
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Шнуров назвал причину роспуска «Ленинграда»

Обновлено в 06:54
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
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В 2018 году в России упали продажи седанов

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Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
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Общество

Именинники и молодожены смогут бесплатно посетить экспозиции ВДНХ

Несколько экспозиций ВДНХ стали бесплатными для молодоженов и именинников. Об этом 26 марта сообщается на сайте столичной мэрии.
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Политика

Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения

Обновлено в 04:32
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Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
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Финансы

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
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Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Совсем скоро артистка отметит юбилей.
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Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
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Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ

Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

США не смогут оказать влияние на сотрудничество России и Венесуэлы, в том числе и принятым палатой представителей законопроектом, считают в российском парламенте.
Обновлено в 06:42
Автоспорт

Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне

Обновлено вчера в 08:21
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Яровая предложила смягчить наказание для несовершеннолетних за нетяжкие преступления

Воспитательные меры станут основными при назначении наказания несовершеннолетним, впервые совершившим преступления небольшой тяжести.
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Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
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VR-шлем Vive Focus Plus выйдет в апреле

В апреле компания HTC начнёт продажи профессиональной гарнитуры Vive Focus Plus.
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Парламент Британии начнет определять ход Brexit

Напомним, в понедельник, 25 марта, депутаты поддержали поправку, которую внес Оливер Летуин, где правительство должно определить, какой вариант выхода страны будет устраивать больше всего Палату общин.
Обновлено в 01:06
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На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
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Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована вдова Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
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Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Транспортные самолеты ВКС России Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тоннами груза на борту прибыли в аэропорт Майкетия в Венесуэле.
Обновлено 24 марта в 16:10
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В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23
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Президент Мексики потребовал от Испании извиниться за конкистадоров

Обновлено в 06:06
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