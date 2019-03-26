Политика
Мантуров сообщил о завершении испытаний нового крыла для МС-21Известия 05:37
Испытания нового композитного крыла для пассажирских среднемагистральных самолетов МС-21 завершаются. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA-2019 в Малайзии 26 марта.
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с чего всё началось
Американские производители композитных материалов потеряли $200 млн, отказавшись от поставок России для МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы нашли способ решения этой проблемы.Интерфаксвчера в 23:51
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Общество
Уволенная за фото учительница из Барнаула пожаловалась на травлю сына
Обновлено вчера в 08:09
Общество
Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публику
Отчитавшаяся о средней заработной плате своих сотрудников директриса одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) Альбина Фатыхова назвала смех медиков «запланированным сценарием» и «выступлением на публику».
Обновлено в 07:03
Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Общество
Мускулистая китаянка поразила пользователей соцсетей
Студентка из Китая восхитила пользователей соцсетей — несмотря на юный возраст и миловидную внешность, ее достижениям в бодибилдинге легко позавидуют взрослые мужчины.
Обновлено в 03:02
Здоровье
Продолжительность жизни в Петербурге выросла до 76 лет
Продолжительность жизни в Петербурге достигла 76 лет, что на три года выше среднероссийского показателя, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на отчетной коллегии комитета по здравоохранению, посвященной итогам работы системы здравоохранения Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:36
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска «Ленинграда»
Обновлено в 06:54
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Авто
В 2018 году в России упали продажи седанов
Обновлено в 00:33
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Общество
Именинники и молодожены смогут бесплатно посетить экспозиции ВДНХ
Несколько экспозиций ВДНХ стали бесплатными для молодоженов и именинников. Об этом 26 марта сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 05:48
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Финансы
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Совсем скоро артистка отметит юбилей.
Обновлено в 06:47
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражений
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ
Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 06:11
Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
США не смогут оказать влияние на сотрудничество России и Венесуэлы, в том числе и принятым палатой представителей законопроектом, считают в российском парламенте.
Обновлено в 06:42
Автоспорт
Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Яровая предложила смягчить наказание для несовершеннолетних за нетяжкие преступления
Воспитательные меры станут основными при назначении наказания несовершеннолетним, впервые совершившим преступления небольшой тяжести.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
VR-шлем Vive Focus Plus выйдет в апреле
В апреле компания HTC начнёт продажи профессиональной гарнитуры Vive Focus Plus.
Обновлено в 05:22
Политика
Парламент Британии начнет определять ход Brexit
Напомним, в понедельник, 25 марта, депутаты поддержали поправку, которую внес Оливер Летуин, где правительство должно определить, какой вариант выхода страны будет устраивать больше всего Палату общин.
Обновлено в 01:06
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Транспортные самолеты ВКС России Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тоннами груза на борту прибыли в аэропорт Майкетия в Венесуэле.
Обновлено 24 марта в 16:10
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23