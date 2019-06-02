Армия и оружие
Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видеоПрофиль 09:38
Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок. Видео с испытаний опубликовано на странице Defence Blog в Twitter.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа
Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.
Обновлено в 16:12
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Политика
Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове
В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера
Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера Стало известно, что Шарлотта Казираги сочеталась браком.
Обновлено в 15:31
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Космос
Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года
Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Политика
В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН
Говоря о действиях Украины, в МИД отметили, что отрицают наличие спора между государствами по указанным Киевом конвенциям, касающимся финансирования терроризма и расовой дискриминации.
Обновлено в 09:29
Единоборства
Уайлдер высказался о поражении Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Спорт
Российские волейболисты обыграли Сербию в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу победой завершила первый этап Лиги наций, который проходил в сербском Нови-Саде.
Обновлено в 15:47
Общество
Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Подозреваемый в убийстве экс-глава Раменского района объявил об алиби
Обновлено вчера в 19:38
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Общество
Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки
Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Происшествия
У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса
Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре
Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео
Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Автомобиль загорелся после тройного ДТП на Оптиков
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Александр Задойнов задолжал 400 тысяч рублей алиментов
В результате Задойнов задолжал внушительную сумму — 400 тысяч рублей алиментов.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Двое детей пострадали при взрыве газа под Владимиром
Обновлено в 12:21
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось
По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено в 04:03
Авто
Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata
Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15
В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
Авто
Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59