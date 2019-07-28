Армия и оружие
Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видеоРоссийская газета 08:22
Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО. Тест прошел на острове Кодьяк на Аляске и признан успешным.
Читать в источнике
Оценить94
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:45, Вашингтон
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье
Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика
Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства
Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в социальных сетях после поздравления украинцев с "Днем крещения Киевской Руси – Украины".
Обновлено в 12:23
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.
Обновлено в 12:35
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян
Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Более 30 человек задержаны около мэрии Москвы
Обновлено вчера в 06:16
Армия и оружие
Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге
Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и примет главный военно-морской парад на Неве.
Обновлено вчера в 10:13
Космос
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура
«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:21
Политика
На бесчинства и вакханалию провокаторов в Москве нужен жесткий правовой ответ – Ревенко
Агрессивное меньшинство пытается навязать свою волю большинству Отметим, что в Москве состоялся очередной несанкционированный митинг так называемой оппозиции, причем это событие люди, стоящие за данным мероприятием, вычурно использовали для саморекламы в западных и в российских либеральных СМИ.
Обновлено в 10:26
Футбол
«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»
Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено 26 июля в 06:58
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено в 11:41
Общество
Неделя в Петербурге начнется с похолодания и дождя
В понедельник, 29 июля в Петербурге ожидается похолодание, возможен дождь. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Обновлено в 11:13
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к военной интервенции в Россию
Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ, — написал на своей странице в "Фейсбуке" автор.
Обновлено в 07:14
Авто
Lotus Evora GT поступит на рынок США в 2020 году
Новая «заряженная» модель спорткара Lotus Evora GT будет предложена на рынке США в 2020 году.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Галкин поделился нежным фото дочери Лизы с её двоюродным братом
Юморист Максим Галкин, отдыхающий вместе с семьёй в латвийской Юрмале, опубликовал трогательное фото, на котором его пятилетняя дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения.
Обновлено в 09:15
Экономика
В Сураже Брянской области построят завод за 10 млрд рублей
В Сураже Брянской области предприятие «Пролетарий» в ближайшие два года построит завод за 10 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Обновлено в 01:27
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Обновлено в 11:10
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве в воскресенье
Обновлено в 06:47
Космос
Мы все умрем. Исчезновение Луны
Исчезновение Луны Ее гравитация вызывает приливы и отливы, а от её света по ночам зависят поведение многих животных и успех романтических прогулок.
Обновлено в 06:42