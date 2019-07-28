Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО. Тест прошел на острове Кодьяк на Аляске и признан успешным.

Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео

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