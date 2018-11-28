Армия и оружие
Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году
Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 годуREGNUM08:34
Новый российский многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 проходит испытания с опережением графика, заявил 28 ноября журналистам глава Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
REGNUM08:34
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Все идет в соответствии с графиком, с точки зрения производственной... мы опережаем уже этот график. С точки зрения проведения уже окончательных испытаний - мы рассчитываем, что в 2019 году мы завершим все по плану, все необходимые испытания.
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Армия и оружие
Украина просит США поставить военную базу на границе с Россией
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Порошенко заявил о намерении передислоцировать украинские войска
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в связи с введением военного положения в ряде регионов страны украинские войска будут передислоцированы.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
В Крыму появится четвёртый дивизион С-400
До конца года в Крыму на боевое дежурство заступит ещё один дивизион зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Британский самолёт-разведчик пролетел над Крымом
Ранее разведку подступов к Керченскому проливу и Крымскому полуострову провёл противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
СБУ в Донбассе массово задерживает мужчин призывного возраста
В Центре общественных связей МВД Луганской народной республики сообщили, что представители СБУ после введения военного положения в некоторых регионах Украины стали массово задерживать мужчин призывного возраста, которые пересекают линию соприкосновения сторон в Донбассе.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание Коллегии Минобороны России.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Лаврентьев рассказал о численности боевиков в районе Идлиба
Около 15 тысяч боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* остаются в районе сирийского Идлиба, Москва готова оказать помощь в наведении там порядка, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
США продолжают плести интриги в Сирии
Отказ от поддержки курдских союзников стал новой интригой руководства США, которое учло позицию Турции и настроения арабских племен в Восточной Сирии.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе
Российские саперы разминировали от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
В Москве осудили членов ИГ за подготовку терактов
В столице на длительные сроки осуждены члены террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России), которые готовили теракты и вербовали граждан для участия в боевых действиях в Сирии.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2»
Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал военному ведомству Республики Беларусь партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" по ранее заключенному контракту, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Reuters: Россия отправила в Азовское море военный корабль
В Азовское море направлен тральщик ВМС РФ "Вице-адмирал Захарьин", сообщает Reuters.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
WSJ: США консультируются с союзниками по НАТО о выходе из ДРСМД
Соединенные Штаты по-прежнему планируют выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), обвиняя Москву в нарушении условий договора, но продолжают консультироваться по этому вопросу со своими союзниками в НАТО, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Летчики Балтийского флота отработали перехват воздушных целей в небе над Калининградской областью
Обновлено в 09:50