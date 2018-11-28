Все идет в соответствии с графиком, с точки зрения производственной... мы опережаем уже этот график. С точки зрения проведения уже окончательных испытаний - мы рассчитываем, что в 2019 году мы завершим все по плану, все необходимые испытания.

Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году

Армия и оружие Армия и оружие Украина просит США поставить военную базу на границе с Россией

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о намерении передислоцировать украинские войска Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в связи с введением военного положения в ряде регионов страны украинские войска будут передислоцированы.

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Армия и оружие Армия и оружие Британский самолёт-разведчик пролетел над Крымом Ранее разведку подступов к Керченскому проливу и Крымскому полуострову провёл противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

Армия и оружие Армия и оружие СБУ в Донбассе массово задерживает мужчин призывного возраста В Центре общественных связей МВД Луганской народной республики сообщили, что представители СБУ после введения военного положения в некоторых регионах Украины стали массово задерживать мужчин призывного возраста, которые пересекают линию соприкосновения сторон в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание Коллегии Минобороны России.

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Армия и оружие Армия и оружие США продолжают плести интриги в Сирии Отказ от поддержки курдских союзников стал новой интригой руководства США, которое учло позицию Турции и настроения арабских племен в Восточной Сирии.

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Армия и оружие Армия и оружие «Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2» Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал военному ведомству Республики Беларусь партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" по ранее заключенному контракту, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна.

Армия и оружие Армия и оружие Reuters: Россия отправила в Азовское море военный корабль В Азовское море направлен тральщик ВМС РФ "Вице-адмирал Захарьин", сообщает Reuters.

Армия и оружие Армия и оружие Женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО

Армия и оружие Армия и оружие WSJ: США консультируются с союзниками по НАТО о выходе из ДРСМД Соединенные Штаты по-прежнему планируют выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), обвиняя Москву в нарушении условий договора, но продолжают консультироваться по этому вопросу со своими союзниками в НАТО, пишет газета The Wall Street Journal.