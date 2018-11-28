Армия и оружие
Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году
Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 годуREGNUM08:34
Новый российский многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 проходит испытания с опережением графика, заявил 28 ноября журналистам глава Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
REGNUM08:34
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Все идет в соответствии с графиком, с точки зрения производственной... мы опережаем уже этот график. С точки зрения проведения уже окончательных испытаний - мы рассчитываем, что в 2019 году мы завершим все по плану, все необходимые испытания.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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