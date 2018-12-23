В Сети появились испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. С авиабазы в Миссури боеприпасы сбросил бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit. С недавних пор в Сети можно найти видео, на которых запечатлены испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP

Армия и оружие Армия и оружие WP узнала о беседе Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии Американский лидер Дональд Трамп действительно принял окончательное решение о выводе войск из Сирии в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то что ранее Белый дом опровергал такую информацию, написало издание The Washington Post.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95 На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

Армия и оружие Армия и оружие МВД Британии: террористы готовятся сбивать гражданские самолёты Боевики группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) осваивают технические средства, позволяющие сбивать пассажирские самолеты на британской территории, приводит газета Sunday Times заявление замглавы МФД Великобритании Бена Уолесса.

Армия и оружие Армия и оружие Индия испытала ядерную баллистическую ракету Успешный запуск стратегической баллистической ракеты Agni-IV, способной нести ядерную боеголовку, осуществила сегодня Индия.

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Армия и оружие Армия и оружие Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.

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