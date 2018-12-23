Армия и оружие

В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP
Народные новости
05:14

В Сети появились испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. С авиабазы в Миссури боеприпасы сбросил бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit. С недавних пор в Сети можно найти видео, на которых запечатлены испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.
Народные новости05:14

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Испытания двух американских «царь-бомб» показали на видео

Lenta.ru07:11

В Сети появилось видео испытаний сверхмощных бомб США

ФАН06:12

Испытание двух американских «царь-бомб» сняли на видео

iReactor06:09

В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP

Народные новости05:14

США провели испытания двух мощных «царь-бомб»

Московский Комсомолец04:25

Испытания США двух «царь-бомб» показали на видео

ТК Звезда04:01

Видео: США испытали две «царь-бомбы»

Российская газета03:36
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Армия и оружие

WP узнала о беседе Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Американский лидер Дональд Трамп действительно принял окончательное решение о выводе войск из Сирии в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то что ранее Белый дом опровергал такую информацию, написало издание The Washington Post.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

МВД Британии: террористы готовятся сбивать гражданские самолёты

Боевики группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) осваивают технические средства, позволяющие сбивать пассажирские самолеты на британской территории, приводит газета Sunday Times заявление замглавы МФД Великобритании Бена Уолесса.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Индия испытала ядерную баллистическую ракету

Успешный запуск стратегической баллистической ракеты Agni-IV, способной нести ядерную боеголовку, осуществила сегодня Индия.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Новый катер появился в украинской флотилии на Азовском море

Малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы Украины.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие

Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию

Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны

Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

«Заварушка» в Хаджинском кармане: САА готовится форсировать Евфрат

В рамках подготовки к столкновениям с боевиками террористической группировки «Исламское государство»*, которые занимают территории Хаджинского кармана, правительственными войсками для дальнейшего форсирования реки Евфрат в район города Абу-Кемаль были доставлены катера и понтонные мосты, принадлежащие российским силам, передает Twitter-канал VivaRevolt.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Попадание ПТУР в БМП LAV-25 производства США сняли на видео

Несколько дней назад в Сети появилось видео с очередными кадрами боевых действий в Йемене.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Источник рассказал об «аномальной тишине» со стороны ВСУ

В соцсетях пользователи сообщают, что действительно, никакого движения техники с украинской стороны не было.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Безоговорочный фурор: Китай тестирует российские «Триумфы»

Сегодня стало известно о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела успешные испытания одного из российских комплексов ПВО С-400 «Триумф» (по квалификации МО США и НАТО – SA-21 Growler), которые были поставлены в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие

В Армении минометчики ЮВО совершенствуют контрбатарейную стрельбу

Всего к проведению контрбатарейных стрельб из минометов в Армении привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексов разведки и беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 06:17
Армия и оружие

Определена дата первого полета транспортного самолета Ил-112В

Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится до февраля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие

Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

Новейшие Су-34 преодолели ПВО «противника» на минимальной высоте и уклонились от атаки: видео

Прежде чем поразить цели на полигоне, экипажи 24 и 34 «сушек» преодолели системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование и полет на предельно малых высотах.
Обновлено вчера в 07:05
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