Глава "Энергомаша" Игорь Арбузов о том, как собирать и кому продавать космические двигатели — Как идет процесс создания двигателестроительного холдинга под управлением "Энергомаша"?

с чего всё началось

Напомним, «Ангара» создается на замену «Протону». Ранее в НПО «Энергомаш» говорили, что изготовление двигателей для «Протон-М» прекратится до конца 2018 года. Выпуск самих «Протонов» завершится в 2020–2021 годах.

Производство двигателей для ракет «Протон-М» завершится в 2019 году

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