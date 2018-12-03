Глава "Энергомаша" Игорь Арбузов о том, как собирать и кому продавать космические двигатели — Как идет процесс создания двигателестроительного холдинга под управлением "Энергомаша"?

с чего всё началось

Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» запланированы на 2019 год. Об этом заявил глава «Энергомаша» Игорь Арбузов в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в понедельник, 3 декабря.

Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» запланированы на 2019 год

Армия и оружие Армия и оружие Армия САР уничтожила более 270 боевиков ИГ на юге Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата Минобороны России опубликовало на официальном сайте архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата.

Армия и оружие Армия и оружие ТОФ признан лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский сообщил, что Тихоокеанский флот по итогам 2018 года признан лучшим флотом ВМФ России, передает РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Sky: США и Британия могут поссориться из-за F-35

Армия и оружие Армия и оружие В Афганистане уничтожили одного из командиров «Талибана», сообщили СМИ Один из командиров радикального движения "Талибан" уничтожен в ходе авиаудара США в Афганистане, в провинции Гильменд, сообщает афганский телеканал 1TV.

Армия и оружие Армия и оружие Американские самолеты провели многочасовую разведку вблизи Крыма Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку вблизи границ России в Черном море.

Армия и оружие Армия и оружие В Латвии нашли останки десяти солдат Российской империи

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град» В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град".

Армия и оружие Армия и оружие Как российские журналисты «Первого канала» напугали британских военных Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз.

Армия и оружие Армия и оружие Российские инспектора проверят указанный район на территории Дании Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

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Армия и оружие Армия и оружие Имидж контрактной службы в РФ растет На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Иран пообещал продолжить ракетные испытания МИД Ирана, комментируя обвинения США в испытаниях баллистической ракеты, заявил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о военной электронной правовой системе Директор правового департамента Минобороны РФ Олег Безбабнов рассказал о системе «Армюморист», содержащей наиболее полную и актуальную базу правовых актов военного ведомства, изданных начиная с 1918 года.