Происшествия
Исправительная колония загорелась в Свердловской областиГазета.Ru 02:51
В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу в МЧС страны. По последним данным, пожар охватил четыре жилых корпуса и производственное здание.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:38, Ашберн
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Политика
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено вчера в 05:55
Футбол
ПСЖ готов платить де Лигту в 2 раза больше, чем предлагает «Барселона»
ПСЖ предложил астрономические условия защитнику "Аякса" Матийсу де Лигту.
Обновлено вчера в 13:59
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе
Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 05:00
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Пентагон уведомил Турцию о прекращении поставок F-35
Пентагон официально уведомил турецкие власти о прекращении поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских комплексов ПВО С-400, 7 июня передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал
В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Футбол
Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии (5:0) в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 04:46
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Летчики Южного военного округа победили в конкурсе «Авиадартс»
Четвертая армия ВВС и ПВО из состава Южного военного округа стала победителем всероссийского конкурса "Авиадартс", проходившего в Крыму с 24 мая по 8 июня.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Политика
Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Игры
Xbox объявила большую распродажу в честь выставки E3 2019
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Иван Голунов рассказал о задержании и условиях содержания в ИВС
Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).
Обновлено в 05:13
Происшествия
Обвинение журналисту «Медузы» предъявят 8 июня
Следствие в субботу предъявит обвинение журналисту "Медузы" Ивану Голунову в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма
В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары
Гидрометцентр России объявил об оранжевом уровне погодной опасности на 9 июня в Москве, области, а также в большинстве регионов Центрального федерального округа в связи с аномальной жарой.
Обновлено в 05:08
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Общество
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз
Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3.
Обновлено в 01:40
Авто
Kia впервые показала новый кроссовер Seltos на видео
Компания KIA продолжает подогревать интерес к своей новой глобальной модели – компактному кроссоверу Seltos.
Обновлено в 02:57
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Финансы
Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФ
В марте Минфин разместил 16-летние евробонды на три миллиарда долларов под 5,1 процента и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375 процента.
Обновлено в 05:24
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Общество
Центр лучевой терапии появится на юге Петербурга в 2021 году
Центр дистанционной лучевой терапии построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов на юге Северной столицы.
Обновлено в 05:12