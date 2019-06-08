Исправительная колония загорелась в Свердловской областиГазета.Ru 02:51

В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу в МЧС страны. По последним данным, пожар охватил четыре жилых корпуса и производственное здание.

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100 Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.

Политика Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.

Происшествия В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы, сообщает Пятый канал.

Авто Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.

Политика Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.

Армия и оружие Пентагон уведомил Турцию о прекращении поставок F-35 Пентагон официально уведомил турецкие власти о прекращении поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских комплексов ПВО С-400, 7 июня передает агентство Associated Press.

Экономика В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.

Политика Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.

Футбол Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии (5:0) в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

Культура Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети» Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.

Армия и оружие Летчики Южного военного округа победили в конкурсе «Авиадартс» Четвертая армия ВВС и ПВО из состава Южного военного округа стала победителем всероссийского конкурса "Авиадартс", проходившего в Крыму с 24 мая по 8 июня.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Политика Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.

Шоу-бизнес Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Иван Голунов рассказал о задержании и условиях содержания в ИВС Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).

Происшествия Обвинение журналисту «Медузы» предъявят 8 июня Следствие в субботу предъявит обвинение журналисту "Медузы" Ивану Голунову в попытке сбыта наркотиков.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.

Общество Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары Гидрометцентр России объявил об оранжевом уровне погодной опасности на 9 июня в Москве, области, а также в большинстве регионов Центрального федерального округа в связи с аномальной жарой.

Футбол Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.

Общество Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3.

Авто Kia впервые показала новый кроссовер Seltos на видео Компания KIA продолжает подогревать интерес к своей новой глобальной модели – компактному кроссоверу Seltos.

Наука Найден способ понизить артериальное давление Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.

Финансы Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФ В марте Минфин разместил 16-летние евробонды на три миллиарда долларов под 5,1 процента и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375 процента.

Транспорт В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.