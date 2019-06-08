Происшествия

Исправительная колония загорелась в Свердловской областиГазета.Ru 02:51

В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу в МЧС страны. По последним данным, пожар охватил четыре жилых корпуса и производственное здание.
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