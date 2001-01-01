Исповедь болельщика «Тоттенхэма», который пережил Расяка, Адебайора и Ассу-Экотто – и дождалсяSports.ru 03:26

Блог не обновлялся почти три года, однако перед таким финалом Лиги чемпионов камбэк совершил даже он. Давайте поддержим Андрея плюсами, попросим писать почаще и почитаем его историю о том, что за последние 15 лет пережил фан «Тоттенхэма», чтобы увидеть свою команду в финале.

Исповедь болельщика «Тоттенхэма», который пережил Расяка, Адебайора и Ассу-Экотто – и дождался

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