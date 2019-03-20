Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтовVSE42 Новости вчера в 22:59

На онлайн-аукционе был продан последний фрагмент жвачки Фергюсона. "Спортэкспресс" со ссылкой на The Sun сообщает, что именно этот продукт жевал тренер на последнем матче на посту главы "МЮ". Лот продали за 390 тысяч фунтов.

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