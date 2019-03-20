Футбол
Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтовVSE42 Новости вчера в 22:59
На онлайн-аукционе был продан последний фрагмент жвачки Фергюсона. "Спортэкспресс" со ссылкой на The Sun сообщает, что именно этот продукт жевал тренер на последнем матче на посту главы "МЮ". Лот продали за 390 тысяч фунтов.
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Жвачка Фергюсона продана на аукционе. За эти деньги можно купить Rolls-Royce или Ferrari
Sport24.ruвчера в 19:23
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Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
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В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
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Политика
Токаев вступает в должность президента Казахстана
В 9 часов утра по московскому времени действующий глава сената принесет присягу и станет вторым президентом Казахстана.
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Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
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Сотрудники прокуратуры нашли хлеб «из будущего» в Петербурге
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В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям Трампа о Бразилии
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям президента США Дональда Трампа, допустившего возможность предоставить Бразилии статус союзнической страны, переадресовав вопрос к американским властям.
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Инфляция в Великобритании неожиданно ускорилась в феврале
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Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57
ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.
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Политика
Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил врио главы региона Олега Хорохордина.
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Путин пожелал здоровья Назарбаеву
По словам президента, у России есть все основания, чтобы сказать ему спасибо за совместную работу и пожелать здоровья и успехов.
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Чешский автопроизводитель Skoda, входящий в концерн Volkswagen, реализовал в минувшем году 1253700 автомобилей, что на 4,4% больше, чем в 2017 году (1200500 шт.).
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Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Раскрыты данные «чёрного ящика» упавшего в Индонезии самолёта Boeing
Раскрыты данные "чёрного ящика" с самолёта Boeing, упавшего в Индонезии в 2018 году.
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Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Обновлено вчера в 17:12
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Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
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При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолет
Обновлено вчера в 14:50
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Политика
Принято решение о переименовании Астаны
Заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев прокомментировал слова президента Касым-Жомарта Токаева по поводу переименования Астаны в Нурсултан.
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Происшествия
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Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
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Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Политика
Заблокировать отсрочку Brexit готовы две страны Евросоюза
В Париже и Риме ждут гарантий того, что отсрочка позволит Лондону подписать соглашение с Брюсселем и обеспечить себе организованный выход, в противном случае Италия и Франция выступят против продления сроков Brexit.
Обновлено в 05:10
Политика
Джо Байден объявил сторонникам об участии в президентских выборах
Бывший вице-президент США Джо Байден объявил о планах баллотироваться на пост президента страны от Демократической партии в 2020 году, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено вчера в 15:53
Политика
В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков
Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Здоровье
В Охе и Поронайске появятся центры амбулаторной онкологии
Валерий Лимаренко рассказал, что в текущем году предусмотрено 1,5 миллиарда рублей на капремонт больниц и поликлиник и 2,7 миллиарда рублей на приобретение медицинского оборудования.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Опубликованы пляжные фото принца Чарльза
Папарацци сфотографировали британского принца Чарльза на пляже.
Обновлено в 05:32