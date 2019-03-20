Футбол
Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтовVSE42 Новости вчера в 22:59
"Спортэкспресс" со ссылкой на The Sun сообщает, что именно этот продукт жевал тренер на последнем матче на посту главы "МЮ". Лот продали за 390 тысяч фунтов. Сэр Алекс Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 года.
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Жвачка Фергюсона продана на аукционе. За эти деньги можно купить Rolls-Royce или Ferrari
Sport24.ruвчера в 19:23
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
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