Футбол

Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтовVSE42 Новости вчера в 22:59

"Спортэкспресс" со ссылкой на The Sun сообщает, что именно этот продукт жевал тренер на последнем матче на посту главы "МЮ". Лот продали за 390 тысяч фунтов. Сэр Алекс Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 года.
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Жвачку Фергюсона с последнего матча продали за целое состояние

Газета.Ruвчера в 23:36

Жевательная резинка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов

Soccer.ruвчера в 17:44

На интернет-аукционе продали жвачку Алекса Фергюсона. «Манчестер Юнайтед» мог за эти деньги купить четырех Пиняевых

Матч ТВвчера в 19:59

На интернет-аукционе продали жвачку Алекса Фергюсона. «Манчестер Юнайтед» мог за эти деньги купить четырех Пиняевых

Sportbox.RUвчера в 19:59

Жвачка Фергюсона продана на аукционе. За эти деньги можно купить Rolls-Royce или Ferrari

Sport24.ruвчера в 19:23

Жвачка Фергюсона с последнего матча в «МЮ» продана на аукционе за £ 390 тыс

Чемпионатвчера в 20:32

Фрагмент жевательной резинки Алекса Фергюсона продан за 390 тысяч фунтов

Спорт-Экспрессвчера в 17:16
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Космос

Томские ученые выявили губительные для спутников зоны вокруг Луны

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Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Политика

Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

Спасенную из гор хлама девочку-маугли выписали из больницы

Спасенную из захламленной московской квартиры пятилетнюю девочку-маугли выписали из больницы.
Обновлено в 08:25
Происшествия

На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей

Обновлено в 07:56
Технологии

«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах

Работать с партнерами компания планирует по модели CPA (cost per action — оплата за действие), предполагающей фактическое совершение покупки в реальном магазине с оплатой онлайн или на кассе.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие

Украинские военные показали полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 08:12
Политика

Вышинского доставили в Кассационный уголовный суд в Киеве

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины в Киеве, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 04:42
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Обновлено в 06:43
Культура

Юлия Пересильд представила фильм, в котором снялась ее старшая дочь

Премьера фильма собрала многих гостей — друзей "Галчонка", в числе которых были актрисы Юлия Снигирь, Светлана Устинова, Евгения Дмитриева и Алиса Гребенщикова, программный директор ОРКФ "Кинотавр" Ситора Алиева, кинорежиссер и кинооператор Сергей Мокрицкий, продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, кастинг-директор Елизавета Шмакова и другие.
Обновлено в 08:50
Экономика

ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае

Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Кино

Netflix представил первый трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Двое военнослужащих ЛНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ

Двое военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР погибли за истекшие сутки в результате обстрелов с украинской стороны, 20 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Турции произошло мощное землетрясение

Землетрясение было магнитудой 6,2 балла.
Обновлено в 03:13
Космос

Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики

Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
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Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Спорт

Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости

Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США

Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.
Обновлено вчера в 18:17
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Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
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Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах

Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
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Кино

Умер народный артист России Анатолий Адоскин

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Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
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Политика

Коболев призвал Украину запастись газом

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина должна запастись газом на 3 млрд кубометров больше обычного, чтобы обезопасить себя от «провокаций России».
Обновлено в 08:50
Интернет

Opera для Android получает бесплатный VPN

Разработчики Opera сообщили, что пользователи этого браузера для ОС Android теперь смогут использовать бесплатный сервис VPN.
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Алекс Фергюсон
Британский тренер
Александр Чепмен Фергюсон более известный как Алекс Фергюсон, сэр Алекс, САФ или Ферги - шотландский футболист и футбольный тренер. C 1986 по 2013 годы был главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Признаётся одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Занимает четвёртое место в списке лучших тренеров послевоенного периода по версии газеты The Times, а также первое место в списке лучших тренеров всех времён и народов по версии World Soccer и ESPN FC. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания УЕФА в 1954 году.
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