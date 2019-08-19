с чего всё началось

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

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