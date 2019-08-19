Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школахREGNUM вчера в 02:07
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
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с чего всё началось
В Министерстве просвещения отмечают, что рекомендации подготовлены на основании анализа международного опыта использования гаджетов школьниками, а также по итогам опроса учеников, педагогов и родителей, который провели Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор.Коммерсантъвчера в 11:35
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Подготовлены рекомендации об ограничении использования детьми мобильных телефонов
Коммерсантъвчера в 11:35
Во Всероссийском фонде образования оценили идею ограничить использование смартфонов в школах
RT на русскомвчера в 11:20
В правительстве рекомендовали школам ограничить использование мобильных телефонов
Интерфаксвчера в 01:37
Минпросвещения направит в регионы рекомендации об ограничении использования мобильных телефонов в школах
Агентство Москвавчера в 01:35
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
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