Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школахREGNUM вчера в 02:07

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
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с чего всё началось
В Министерстве просвещения отмечают
, что рекомендации подготовлены на основании анализа международного опыта использования гаджетов школьниками, а также по итогам опроса учеников, педагогов и родителей, который провели Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
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