с чего всё началось

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что в поддержку идеи высказались 90% опрошенный учителей, 89% родителей и 62% школьников. Почти 75% участников опроса поддержали возможность введения требования к педагогам ограничить использование гаджетов в учебных учреждениях в присутствии учащихся.

В России могут ограничить использование телефонов в школах

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