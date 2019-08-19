Общество

В России могут ограничить использование телефонов в школахГЛАС.RU вчера в 02:39

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что в поддержку идеи высказались 90% опрошенный учителей, 89% родителей и 62% школьников. Почти 75% участников опроса поддержали возможность введения требования к педагогам ограничить использование гаджетов в учебных учреждениях в присутствии учащихся.
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с чего всё началось
В Министерстве просвещения отмечают
, что рекомендации подготовлены на основании анализа международного опыта использования гаджетов школьниками, а также по итогам опроса учеников, педагогов и родителей, который провели Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор.
Коммерсантъвчера в 11:35

Подробнее о событии

Эксперты в КБР считают, что школьники должны пользоваться телефонами только на переменах

ТАСС10:47

Школам рекомендовали ограничить использование мобильников

Российская газетавчера в 02:24

Подготовлены рекомендации об ограничении использования детьми мобильных телефонов

Коммерсантъвчера в 11:35

Во Всероссийском фонде образования оценили идею ограничить использование смартфонов в школах

RT на русскомвчера в 11:20

В правительстве рекомендовали школам ограничить использование мобильных телефонов

Интерфаксвчера в 01:37

Минпросвещения направит в регионы рекомендации об ограничении использования мобильных телефонов в школах

Агентство Москвавчера в 01:35

«Решение неподготовленное: в школе нет возможности хранить телефоны»

ФедералПресс06:36
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