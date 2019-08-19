Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школахТАСС вчера в 01:39

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука". Большинство опрошенных школьников и родителей поддерживают ограничения, говорится на сайте Минпросвещения в понедельник.
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с чего всё началось
В Министерстве просвещения отмечают
, что рекомендации подготовлены на основании анализа международного опыта использования гаджетов школьниками, а также по итогам опроса учеников, педагогов и родителей, который провели Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор.
Коммерсантъвчера в 11:35

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Эксперты в КБР считают, что школьники должны пользоваться телефонами только на переменах

ТАСС10:47

Запрет на мобильники может выйти боком и учителям, и родителям

Московский Комсомолецвчера в 12:40

Без звука

Российская газетавчера в 12:11

Подготовлены рекомендации об ограничении использования детьми мобильных телефонов

Коммерсантъвчера в 11:35

Во Всероссийском фонде образования оценили идею ограничить использование смартфонов в школах

RT на русскомвчера в 11:20

В правительстве рекомендовали школам ограничить использование мобильных телефонов

Интерфаксвчера в 01:37

Минпросвещения направит в регионы рекомендации об ограничении использования мобильных телефонов в школах

Агентство Москвавчера в 01:35
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