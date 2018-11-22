Политика

Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков
РБК
03:16

Исполняющим обязанности начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба назначен вице-адмирал Игорь Костюков, рассказали РБК три источника, близких к Министерству обороны. Он занимал должность первого заместителя умершего накануне начальника ГУ Генштаба Игоря Коробова.
РБК03:16
с чего всё началось

Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков

Еще один собеседник, близкий к руководству военного ведомства, указал, что Костюков представлял ГУ на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию образования Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил России, на котором Владимир Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ.
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