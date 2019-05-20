Культура
Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского музеяВзгляд.ру 05:13
Польского певца Петра Косевского и других музыкантов выгнали из военного музея из-за «запрещенной и большевистской» песни «Темная ночь». Как уточнил певец, его пригласили выступить в музее Второй мировой войны в польском Гданьске в рамках акции «Ночь музеев».
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