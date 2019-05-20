Культура

Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского музеяВзгляд.ру 05:13

Польского певца Петра Косевского и других музыкантов выгнали из военного музея из-за «запрещенной и большевистской» песни «Темная ночь». Как уточнил певец, его пригласили выступить в музее Второй мировой войны в польском Гданьске в рамках акции «Ночь музеев».
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«Просто дурак и идиот»: польский активист о запрете песни «Темная ночь»

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В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»

REGNUM19 мая в 03:49

Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского военного музея

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Газета.Ru05:06

«Печаль, бессилие и страх»: в Польше запретили петь «Тёмную ночь»

Евразия Dailyвчера в 01:29

Из военного музея в Польше выгнали музыкантов, исполнявших «Темную ночь»

Вести.Ru05:03
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:36, Ашберн

В неблагодарной Польше запретили «Темную ночь»

Вести.UZ01:20
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
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Обновлено в 07:56
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Обновлено в 10:27
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