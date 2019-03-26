Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрдРБК вчера в 23:01
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
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СМИ сообщили о подорожании исполнения законопроекта о суверенном Рунете на 10 млрд рублей
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