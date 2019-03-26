Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрдРБК вчера в 23:01
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
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с чего всё началось
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).РБКвчера в 23:01
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Политика
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Задержанные рецидивисты поцарапали себя в ИВС Черемхово
Предварительно установлено, что инициатором акта членовредительства стал 31-летний рецидивист, который уже имеет судимости за убийство, разбои и грабежи.
Обновлено в 02:33
Экономика
В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов
Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные
24 марта в Венесуэлу приземлились два самолета со ста российскими военнослужащими. Лайнеры также доставили 35 т груза.
Обновлено 24 марта в 17:16
Происшествия
На канале имени Москвы спасли провалившегося под лед лыжника
Лыжник провалился под лёд канала имени Москвы, столичные спасатели оказали помощь мужчине, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 03:11
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Гаджеты
«Ведомости»: Минэнерго против монополии компании Ротенберга-младшего на рынке «умных счетчиков»
Участники совещания, состоявшегося на прошлой неделе в Минэнерго, пришли к выводу, что нет смысла закреплять нормативными актами технологии передачи данных с «умных» счетчиков в системы интеллектуального учета электроэнергии, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на итоговый документ.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Петербургская школьница сорвалась, спускаясь с балкона по поводку
Как стало известно «Мойке78», девушка пыталась перелезть со своего балкона на пятом этаже на четвертый этаж.
Обновлено в 02:05
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Кино
Финальные «Мстители» станут самыми длинными в истории Marvel
Фильм "Мстители: Финал" станет самой длинной кинокартиной Marvel.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот
По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:06
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Авто
СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка
Обновлено в 03:35
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Племянник Аллы Пугачевой попал под машину
Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.
Обновлено в 02:12
Здоровье
На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ
В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Обновлено вчера в 17:01
Интернет
Произошла массовая атака хакеров на пользователей Asus
Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 00:09
Авто
Первая Toyota GR Supra сошла с конвейера австрийского завода
Обновлено вчера в 08:52
Гаджеты
Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино
Обновлено вчера в 15:25