Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрдРБК вчера в 23:01

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).

с чего всё началось

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

Экономика Правительство и Нацбанк Казахстана планируют подписать соглашение Национальный банк Казахстана предложил правительству республики подписать соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, заявил 26 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, сообщили в пресс-службе правительства.

Происшествия В Москве школьница ударила ножом одноклассницу Пострадавшая госпитализирована, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Шоу-бизнес Промоутер: Юлия Началова в последнее время жила на алименты Евгения Алдонина Юлия Началова в последнее время жила исключительно на алименты, который ее экс-супруг Евгений Алдонин выплачивал 11-летней дочери Вере.

Авто Ford готовит к выпуску новые версии внедорожника Bronco Выпуск американского внедорожника запланирован на 2020 год, однако точная дата не объявлена.

Политика Сенатор Грэм выступил за назначение минюстом США нового спецпрокурора Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) полагает, что минюсту США следует назначить нового спецпрокурора для проведения расследования в отношении тех, кто приписывал президенту Дональду Трампу сговор с Россией.

Экономика Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50% Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».

Культура На развитие учреждений культуры Удмуртии выделят более 500 млн рублей Удмуртия выделит на развитие учреждений культуры в 2019 году более 500 млн рублей.

Экономика Продажи украшений с бриллиантами в 2018 году выросли на 4% Мировые продажи украшений с бриллиантами в 2018 году выросли на 4% по сравнению с 2017 годом и достигли $85,9 млрд.

Общество Мощное потепление придет в Москву с 28 марта Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.

Политика Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.

Футбол Ананидзе рассказал о состоянии после травмы Хавбек "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал о самочувствии после травмы, передает "Чемпионат.com".

Политика Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью территории Израиля, сообщает 25 марта агентство RT.

Происшествия Петербургская школьница сорвалась, спускаясь с балкона по поводку Как оказалось, девушка пыталась спуститься на один этаж, используя поводок для собаки.

Политика Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.

Политика Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала второй в этом году Индекс паспортов мира, оценивающий предоставляемую ими свободу перемещения.

Политика В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".

Общество Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.

Общество Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.

Происшествия Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.