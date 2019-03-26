Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрдРБК вчера в 23:01
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
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с чего всё началось
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).РБКвчера в 23:01
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Экономика
Правительство и Нацбанк Казахстана планируют подписать соглашение
Национальный банк Казахстана предложил правительству республики подписать соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, заявил 26 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, сообщили в пресс-службе правительства.
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Происшествия
В Москве школьница ударила ножом одноклассницу
Пострадавшая госпитализирована, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
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Промоутер: Юлия Началова в последнее время жила на алименты Евгения Алдонина
Юлия Началова в последнее время жила исключительно на алименты, который ее экс-супруг Евгений Алдонин выплачивал 11-летней дочери Вере.
Обновлено в 02:20
Авто
Ford готовит к выпуску новые версии внедорожника Bronco
Выпуск американского внедорожника запланирован на 2020 год, однако точная дата не объявлена.
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Политика
Сенатор Грэм выступил за назначение минюстом США нового спецпрокурора
Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) полагает, что минюсту США следует назначить нового спецпрокурора для проведения расследования в отношении тех, кто приписывал президенту Дональду Трампу сговор с Россией.
Обновлено вчера в 23:27
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Роналду назвал сроки восстановления после травмы
Обновлено в 02:20
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
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Обновлено вчера в 08:05
Культура
На развитие учреждений культуры Удмуртии выделят более 500 млн рублей
Удмуртия выделит на развитие учреждений культуры в 2019 году более 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:31
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Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
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Экономика
Продажи украшений с бриллиантами в 2018 году выросли на 4%
Мировые продажи украшений с бриллиантами в 2018 году выросли на 4% по сравнению с 2017 годом и достигли $85,9 млрд.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В торговом центре в Баку произошел пожар
Обновлено в 02:29
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за истребление индейцев
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники
На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.
Обновлено вчера в 21:54
Футбол
Ананидзе рассказал о состоянии после травмы
Хавбек "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал о самочувствии после травмы, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля
Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью территории Израиля, сообщает 25 марта агентство RT.
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Петербургская школьница сорвалась, спускаясь с балкона по поводку
Как оказалось, девушка пыталась спуститься на один этаж, используя поводок для собаки.
Обновлено в 02:05
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
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Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners
Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала второй в этом году Индекс паспортов мира, оценивающий предоставляемую ими свободу перемещения.
Обновлено в 02:00
Политика
В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
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Обновлено вчера в 18:24
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Политика
Подачу электричества восстановили почти на всей территории Венесуэлы
Подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Экономика
В России увеличились закупки отечественных лекарств
С начала 2019 года жители России чаще покупают отечественные препараты.
Обновлено в 02:09