Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрдРБК вчера в 23:01

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
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Закон об «устойчивости Рунета» подорожал на 10 млрд

URA.Ruвчера в 23:52

Законопроект об изолированном Рунете подорожал до 30 миллиардов

УралПолит.Ru01:08

СМИ сообщили о подорожании исполнения законопроекта о суверенном Рунете на 10 млрд рублей

Реальное времявчера в 23:39

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

РБКвчера в 23:01

Устойчивый интернет в России подорожал

Lenta.ruвчера в 23:46
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Здоровье

Москвичей проверили на глаукому

Участниками акции в рамках профилактики глаукомы стали около 15 тысяч москвичей старше 39 лет, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Обновлено в 00:53
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Финансы

Правительство и Нацбанк Казахстана планируют подписать соглашение

Национальный банк Казахстана предложил правительству республики подписать соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, заявил 26 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 00:57
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие

Турецкая авиация пыталась мешать вертолету греческого премьера

Обновлено вчера в 07:55
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Здоровье

Соцсети: «Скорая» перестала возить рожениц в Кировский роддом Кемерова

Кировский роддом продолжает работать и оказывает медицинскую помощь всем, кто к ним обращается.
Обновлено в 00:24
Политика

Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ

Телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского заявил о давлении из-за заявленного судебного иска президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

Россия передала Сирии медоборудование для оснащения больниц в Тартусе

Россия передала Сирии высокотехнологичное медицинское оборудование для оснащения больниц города Тартуса.
Обновлено вчера в 22:10
Транспорт

Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ

Обновлено вчера в 22:03
Энергетика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»

Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено вчера в 14:20
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Космос

NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос

Обновлено вчера в 23:01
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Пенсионная реформа обойдет стороной сотрудников МВД

Сотрудникам МВД не стоит беспокоиться насчет пенсионной реформы – возраст не будет повышаться, сообщил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко на заседании общественного совета при ведомстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:57
Армия и оружие

Разведка США узнала, когда в армии России появятся «Посейдоны»

Обновлено в 00:10
Космос

Бизнесмены в космической гонке могут заработать триллион

Экономисты и футурологи склоны полагать, что первый, кто станет активно заниматься развитием космической отрасли - разработает план колонизации других планет, добычей металла из астероидов, станет богатейшим человеком мира, пишет издание Daily Star.
Обновлено вчера в 10:15
Авто

АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4

Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Здоровье

В Башкирии врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице

Напомним, в Салаватском роддоме, переданном в частные руки, продолжается борьба против концессии.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

Документы по делу «Зимней вишни» поступят в суд в ближайшие месяцы

Документы по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» будут переданы в суд уже в ближайшее время — месяц-два.
Обновлено в 01:01
Недвижимость

Почти 40% семей в крае могут позволить себе «двушку» в ипотеку

В целом, по оценке аналитиков рейтинга РИА Новости, доступность жилья в ипотеку в ближайшие три года в среднем по России приблизится к уровню 40%, — говорят составители рейтинга.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия

Мужчина устроил дебош с раздеванием в аэропорту Омска

Обновлено вчера в 13:25
Политика

Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев

Обновлено вчера в 18:18
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Промоутер Сергей Лавров: Юлю Началову заказывали на корпоративы не петь, а просто полюбоваться

Обновлено вчера в 18:00
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Клишас Андрей Александрович
Российский политик
Российский политический деятель, предприниматель-миллионер. Член Совета Федерации с 19 марта 2012 года. Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права. Андрей Клишас является полномочным представителем Совета Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации и Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Судья Международной кинологической федерации.
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