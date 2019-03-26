Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрдРБК вчера в 23:01

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

Здоровье Москвичей проверили на глаукому Участниками акции в рамках профилактики глаукомы стали около 15 тысяч москвичей старше 39 лет, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

Политика Электроснабжение Венесуэлы восстановлено Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.

Финансы Правительство и Нацбанк Казахстана планируют подписать соглашение Национальный банк Казахстана предложил правительству республики подписать соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, заявил 26 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, сообщили в пресс-службе правительства.

Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

Происшествия В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Здоровье Соцсети: «Скорая» перестала возить рожениц в Кировский роддом Кемерова Кировский роддом продолжает работать и оказывает медицинскую помощь всем, кто к ним обращается.

Политика Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ Телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского заявил о давлении из-за заявленного судебного иска президента Украины Петра Порошенко.

Транспорт Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.

Энергетика Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.

Политика Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура» Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.

Хоккей «Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Пенсионная реформа обойдет стороной сотрудников МВД Сотрудникам МВД не стоит беспокоиться насчет пенсионной реформы – возраст не будет повышаться, сообщил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко на заседании общественного совета при ведомстве, передает ТАСС.

Космос Бизнесмены в космической гонке могут заработать триллион Экономисты и футурологи склоны полагать, что первый, кто станет активно заниматься развитием космической отрасли - разработает план колонизации других планет, добычей металла из астероидов, станет богатейшим человеком мира, пишет издание Daily Star.

Авто АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4 Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.

Происшествия Документы по делу «Зимней вишни» поступят в суд в ближайшие месяцы Документы по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» будут переданы в суд уже в ближайшее время — месяц-два.

Недвижимость Почти 40% семей в крае могут позволить себе «двушку» в ипотеку В целом, по оценке аналитиков рейтинга РИА Новости, доступность жилья в ипотеку в ближайшие три года в среднем по России приблизится к уровню 40%, — говорят составители рейтинга.