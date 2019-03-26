Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрдРБК вчера в 23:01
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
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СМИ сообщили о подорожании исполнения законопроекта о суверенном Рунете на 10 млрд рублей
Реальное времявчера в 23:39
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Армия и оружие
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Политика
Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ
Телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского заявил о давлении из-за заявленного судебного иска президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
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Транспорт
Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД
Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.
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Обновлено вчера в 22:03
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
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Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено вчера в 14:20
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Обновлено вчера в 14:07
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Пенсионная реформа обойдет стороной сотрудников МВД
Сотрудникам МВД не стоит беспокоиться насчет пенсионной реформы – возраст не будет повышаться, сообщил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко на заседании общественного совета при ведомстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:57
Космос
Бизнесмены в космической гонке могут заработать триллион
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Здоровье
В Башкирии врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице
Напомним, в Салаватском роддоме, переданном в частные руки, продолжается борьба против концессии.
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Происшествия
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Почти 40% семей в крае могут позволить себе «двушку» в ипотеку
В целом, по оценке аналитиков рейтинга РИА Новости, доступность жилья в ипотеку в ближайшие три года в среднем по России приблизится к уровню 40%, — говорят составители рейтинга.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Мужчина устроил дебош с раздеванием в аэропорту Омска
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Обновлено вчера в 18:18
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
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Обновлено в 00:37