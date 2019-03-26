Экономика

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублейКоммерсантъ 04:05

В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете». Ранее на исполнение закона предполагалось выделить 20 млрд руб.
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Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
РБКвчера в 23:01

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«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

Коммерсантъ04:05

РБК: исполнение законопроекта о «суверенном интернете» подорожало до 30 млрд рублей

Дождь01:14

Больше 30-ти миллиардов рублей может уйти на реализацию законопроекта о так называемом «суверенном рунете»

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Устойчивый интернет в России подорожал

Lenta.ruвчера в 23:46

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

РБКвчера в 23:01

Исполнение законопроекта о суверенном рунете подорожало до 30 млрд рублей

Российская газета02:09
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Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
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Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
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Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот

По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:52
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Единоборства

Дана Уайт: «На месте Макгрегора я бы тоже завершил карьеру»

Обновлено в 03:35
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Интернет

Были названы функции Telegram, WhatsApp и Viber, о которых вы не знали

Многие используют Telegram, WhatsApp и Viber по умолчанию, не догадываясь о возможностях приложений.
Обновлено вчера в 11:48
Общество

Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае

Минпросвещения России поручило органам управления образованием Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.
Обновлено в 02:48
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в рязанском Новомичуринске

Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в Рязанской области.
Обновлено в 03:27
Экономика

Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы

Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
Важное за сутки

Определены лучшие средства для мытья пола

Эксперты «Росконтроля» провели исследование жидкостей для мытья пола. Сообщается, что изучалась продукция, доступная на прилавках России.
Обновлено в 02:42
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45
Наука

Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»

Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 03:33
Политика

Клинцевич: В «Единой России» состоят лучшие люди России

В партии состоят 2 миллиона человек, председатель партии — Дмитрий Медведев. Франц Клинцевич состоит в Высшем совете партии.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Мужчина устроил дебош с раздеванием в аэропорту Омска

Обновлено вчера в 13:25
Политика

28-летняя домохозяйка станет мэром Усть-Илимска

Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие

Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Корабли ТОФ уничтожили подлодку «противника» в Японском море

Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота уничтожили подлодку «противника» в Японском море с помощью всего имеющегося на их борту противолодочного вооружения: торпед и глубинных бомб.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Египту удалось добиться прекращения огня между Палестиной и Израилем. Договоренность вступила в силу в понедельник в 23.00 мск.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Политика

Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом

Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика

«Первая грузовая компания» сменила гендиректора

Железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина) сменил генерального директора, следует из сообщения компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Транспорт

Фрунзенский радиус метро Петербурга достроят к 31 августа

Обновлено в 03:47
Футбол

Автогол помог Украине обыграть Люксембург

В компенсированное время встречи, на 93-й минуте полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригес забил гол в свои ворота головой и помог украинской команде одержать победу.
Обновлено вчера в 17:46
Футбол

Хет-трик Грулева помог молодежной сборной России разгромить Норвегию

Обновлено вчера в 12:48
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