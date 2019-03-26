Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрдРБК вчера в 23:01
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).РБКвчера в 23:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Авто
АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4
Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Общество
Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате
В ответ на вопрос Натальи Евдокимой о зарплате сотрудников директор роддома Альбина Фатыхова назвала цифры, которые стали причиной смеха в зале.
Обновлено в 03:58
Музыка
Шнуров объяснил роспуск «Ленинграда» сменой эпохи
Обновлено в 05:22
Гаджеты
Минэнерго отказало «Стрижу» в монополии на рынке умных счетчиков
В начале февраля чиновник рекомендовал Минэнерго сделать обязательным использование для передачи данных с умных счетчиков радиотехнологии LPWAN и, в частности, закрытого протокола XNB — разработки компании «Современные радио технологии» (СРТ, бренд «Стриж»).
Обновлено в 04:39
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Суд 16 апреля рассмотрит просьбу об УДО Карауловой
Обновлено в 03:35
Единоборства
Глава UFC прокомментировал решение Макгрегора завершить карьеру
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение Конора Макгрегора уйти из ММА и бросить карьеру.
Обновлено в 04:17
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Возле Кремля украли кабель правительственной связи
Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.
Обновлено в 03:09
Важное за сутки
«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи
Канадский певец Джастин Бибер решил взять перерыв в музыкальной карьере для того, чтобы разобраться с проблемами.
Обновлено в 02:58
Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным
Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.
Обновлено в 04:32
Энергетика
Украина предложила Европе треть своих газовых хранилищ
Украина располагает 11 подземными хранилищами газа общей емкостью 31 млрд кубометров.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Здоровье
На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ
В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Авто
Ford может отказаться от легковых автомобилей в России
Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Экономика
В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий
Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Володин: Трамп принял решение по Голанским высотам в обход СБ ООН
"Решение, которое принял президент США в отношении Голанских высот, игнорировав в основе своей диалог со всеми странами в рамках ООН, - это решение фактически принято в обход ООН и Совета Безопасности, поэтому все страны должны высказаться по этому вопросу", - сказал Володин.
Обновлено в 04:30
Общество
Мероприятия по ликвидации борщевика стартуют в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил приступить к ликвидации борщевика в регионе.
Обновлено в 05:21
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Армия и оружие
Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста
Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Власти США не могут назвать сроки пребывания своих войск в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что власти не могут назвать точные сроки пребывания американского контингента на территории Сирии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:02