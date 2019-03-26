Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрдРБК вчера в 23:01

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
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Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
РБКвчера в 23:01

Подробнее о событии

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

Коммерсантъ04:05

Исполнение законопроекта о суверенном рунете подорожало до 30 млрд рублей

Российская газета02:09

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

РБКвчера в 23:01

Закон об «устойчивости Рунета» подорожал на 10 млрд

URA.Ruвчера в 23:52

Устойчивый интернет в России подорожал

Lenta.ruвчера в 23:46

Больше 30-ти миллиардов рублей может уйти на реализацию законопроекта о так называемом «суверенном рунете»

Эхо Москвы02:00

РБК: исполнение законопроекта о «суверенном интернете» подорожало до 30 млрд рублей

Дождь01:14
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика

Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Смоделировано начало войны между Россией и НАТО

Гипотетический конфликт между Россией и НАТО в Европе начнется с захвата Эстонии, Латвии и Литвы, полагает американское издание The National Interest, эксперты которого смоделировали начало войны между альянсом и Москвой.
Обновлено вчера в 12:08
Шоу-бизнес

Лучевая терапия? Владимира Кузьмина засекли в онкоцентре

Обновлено в 06:08
Политика

Маленьких японцев обучат считать Курилы и Сенкаку своими

Как передает агентство «Ёнхап», это касается не только южной части Курил, но и островов Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто).
Обновлено в 03:33
Футбол

Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей

РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
Общество

СМИ сообщают об отставке министра здравоохранения Мурманской области

Региональные СМИ сообщают об отставке министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина.
Обновлено в 04:31
Футбол

Семен Слепаков: «Мне все писали: давай песню про Кокорина с Мамаевым. Нет! Не хочу принимать участие в травле»

Российский продюсер, комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков в интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина.
Обновлено в 01:22
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Конор Макгрегор решил завершить карьеру в смешанных единоборствах. Ирландский боец сообщил об этом на своей странице в Twitter.
Обновлено в 03:25
Баскетбол

Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА

Обновлено в 02:07
Происшествия

Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе

На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ»

Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.
Обновлено в 05:43
Происшествия

МВД проверит информацию о драке правоохранителей в Калмыкии

"Представитель главка направлен в Калмыкию для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений Элисты в ночь с 23 на 24 марта", - сообщила Волк.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Футбол

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020

УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына

Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.
Обновлено в 07:06
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Авто

Завод Ford во Всеволожске может быть закрыт до конца года

Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Джастин Бибер объявил об уходе из музыки

Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 07:37
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено вчера в 14:22
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова огорчила хейтеров признанием об отношениях с Тимати

Модель Анастасия Решетова затронула личную тему – тему отношений со своим возлюбленным, рэпером Тимати.
Обновлено в 04:45
Экономика

СМИ узнали детали сделки по объединению актива «Реновы» и «Газпром энергохолдинга»

Крупнейшая частная российская генкомпания "Т плюс" (входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга) оценена в 45 млрд руб. Оценка проведена в рамках подготовки сделки по объединению с "Газпром энергохолдингом", контролирующим энергоактивы газовой монополии.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено вчера в 11:10
Политика

Помпео предъявил претензии Лаврову из-за Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга оставили под арестом

Обновлено в 08:06
Энергетика

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков

Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
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