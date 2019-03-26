Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрдРБК вчера в 23:01
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
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с чего всё началось
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).РБКвчера в 23:01
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Политика
Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Смоделировано начало войны между Россией и НАТО
Гипотетический конфликт между Россией и НАТО в Европе начнется с захвата Эстонии, Латвии и Литвы, полагает американское издание The National Interest, эксперты которого смоделировали начало войны между альянсом и Москвой.
Обновлено вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Лучевая терапия? Владимира Кузьмина засекли в онкоцентре
Обновлено в 06:08
Политика
Маленьких японцев обучат считать Курилы и Сенкаку своими
Как передает агентство «Ёнхап», это касается не только южной части Курил, но и островов Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто).
Обновлено в 03:33
Футбол
Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей
РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
Общество
СМИ сообщают об отставке министра здравоохранения Мурманской области
Региональные СМИ сообщают об отставке министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина.
Обновлено в 04:31
Футбол
Семен Слепаков: «Мне все писали: давай песню про Кокорина с Мамаевым. Нет! Не хочу принимать участие в травле»
Российский продюсер, комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков в интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина.
Обновлено в 01:22
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА
Конор Макгрегор решил завершить карьеру в смешанных единоборствах. Ирландский боец сообщил об этом на своей странице в Twitter.
Обновлено в 03:25
Баскетбол
Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА
Обновлено в 02:07
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ»
Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.
Обновлено в 05:43
Происшествия
МВД проверит информацию о драке правоохранителей в Калмыкии
"Представитель главка направлен в Калмыкию для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений Элисты в ночь с 23 на 24 марта", - сообщила Волк.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Футбол
УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына
Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.
Обновлено в 07:06
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Авто
Завод Ford во Всеволожске может быть закрыт до конца года
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Джастин Бибер объявил об уходе из музыки
Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 07:37
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова огорчила хейтеров признанием об отношениях с Тимати
Модель Анастасия Решетова затронула личную тему – тему отношений со своим возлюбленным, рэпером Тимати.
Обновлено в 04:45
Экономика
СМИ узнали детали сделки по объединению актива «Реновы» и «Газпром энергохолдинга»
Крупнейшая частная российская генкомпания "Т плюс" (входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга) оценена в 45 млрд руб. Оценка проведена в рамках подготовки сделки по объединению с "Газпром энергохолдингом", контролирующим энергоактивы газовой монополии.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Помпео предъявил претензии Лаврову из-за Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.
Обновлено вчера в 10:49
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53