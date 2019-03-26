Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрдРБК вчера в 23:01

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с чего всё началось

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.

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