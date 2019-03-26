Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрдРБК вчера в 23:01

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
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Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
РБКвчера в 23:01

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«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

Коммерсантъ04:05

Устойчивый интернет в России подорожал

Lenta.ruвчера в 23:46

Больше 30-ти миллиардов рублей может уйти на реализацию законопроекта о так называемом «суверенном рунете»

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Исполнение законопроекта о суверенном рунете подорожало до 30 млрд рублей

Российская газета02:09

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

РБКвчера в 23:01

РБК: исполнение законопроекта о «суверенном интернете» подорожало до 30 млрд рублей

Дождь01:14
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Экономика

Медведев анонсировал создание нового газоперерабатывающего завода

Выступая на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ, Медведев сообщил, что завод станет крупнейшим в мире по производству гелия и вторым по объемам переработки газа.
Обновлено в 08:15
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В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
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Обновлено в 05:39
Общество

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Энергетика

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков

Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Обновлено в 06:36
Общество

Продюсер Разин пообещал пять миллионов за избиение Шнурова

Продюсер Андрей Разин пообещал заплатить пять миллионов рублей за избиение музыканта Сергея Шнурова.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Общество

Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой

Обновлено в 08:11
Происшествия

Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах

Обновлено в 07:53
Происшествия

Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ»

Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.
Обновлено в 05:43
Политика

Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21

Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
Обновлено в 01:47
Общество

Недовольного Шестуна удалили из суда

Обновлено в 08:05
Наука

Румынские эксперты разрабатывают «летающую тарелку»

Диаметр "летающей тарелки" составил 1,2 метра. Внутри устройства находятся шесть электрический вентиляторов в хвосте и нижней части.
Обновлено в 07:39
Хоккей

Стало известно расписание матчей сборной России на МЧМ-2020

Международная федерация хоккея опубликовала календарь матчей молодежного чемпионата мира 2020 года.
Обновлено в 07:28
Автоспорт

Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне

Обновлено вчера в 08:21
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

Роман Павлюченко: «Мариу Фернандес - лучший, но я категорически против натурализации»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко стал гостем программы "Футбол России" и поделился мнением о натурализации игроков для национальной команды.
Обновлено в 05:32
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Политика

Мишустин расскажет о цифровизации на форуме ОЭСР

Михаил Мишустин выступит с одним из ключевых докладов и расскажет о целях и стратегии цифровой трансформации налоговых органов.
Обновлено в 03:59
Общество

«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга оставили под арестом

Московский областной суд во вторник признал законным заключение под стражу бывшего первого заместителя руководителя АО "Росгеология" Руслана Горринга, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 08:06
Музыка

Шнуров объяснил решение о прощальном туре группы «Ленинград»

Обновлено в 07:51
Политика

Япония посчитала своей южную часть Курил в новом учебнике по истории

Япония решила обозначить в школьных учебниках исконными территориями страны южную часть Курильских островов.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В аэропорту Франкфурта отменили более 50 рейсов из-за сбоя в ПО

В аэропорту Франкфурта-на-Майне во вторник отменены 54 рейса из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии (DFS), сообщила газета Frankfurter Neue Presse со ссылкой на представителя управляющей компании аэропорта Fraport.
Обновлено в 08:21
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Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Здоровье

Каждая десятая смерть в мире связана с сидячим образом жизни

Почти каждый десятый случай ранней смерти человека неразрывно связан с низким уровнем физической активности и прежде всего с сидячим образом жизни.
Обновлено в 08:17
Экономика

Медведев напомнил о моратории на изменение налогов в России

На расширенной коллегии Минфина РФ премьер пояснил, что в настоящее время в России завершается подготовка законопроекта, согласно которому в Налоговый кодекс будет включен ряд неналоговых платежей, которые раньше регулировались подзаконными актами.
Обновлено в 07:06
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