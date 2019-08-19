Экономика

Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходовДума ТВ 04:20

Уровень исполнения расходов, заложенных в бюджете на текущий год, аудиторы называют достаточно низким — 42,5%. Наиболее низкое исполнение сложилось по направлениям «Средства массовой информации», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт».
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Счетная палата указала на низкое исполнение расходов на нацпроекты

Росбалт03:33

Вопреки опасениям, бюджет в первом полугодии потратил почти все обещанное

Коммерсантъвчера в 18:14

Счетная палата назвала исполнение расходов в первом полугодии самым низким за 7 лет

Rambler News Service02:25

Счетная палата РФ по-прежнему отмечает низкое исполнение расходов на нацпроекты

ПРАЙМ02:04

Счетная палата указала на отставание в реализации нацпроекта о безопасных автодорогах

Интерфакс02:25

Счетная палата выявила сокращение госзакупок у единственного поставщика

ТАСС02:51

ФЦП Крыма и Севастополя исполнена менее чем на четверть – Счётная палата

REGNUM04:15
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Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Обновлено в 03:26
Здоровье

Названы лучшие продукты для борьбы с морщинами

Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии

Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю свою семью

В голосовых сообщениях к товарищу подросток говорил о своих планах и жаловался, что брат с сестрой его не любят, а мать постоянно гнобит и что он любит своих бабушку с дедушкой, но ему пришлось их убить, чтобы не расстраивать смертью остальных членов семьи.
Обновлено вчера в 10:16
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Теннис

Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати

Обновлено вчера в 18:14
Политика

ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Здоровье

Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки

Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.
Обновлено вчера в 23:55
Культура

Геленджик широко отпразднует 188-летие со дня основания

Обновлено в 03:55
Транспорт

Наталья Котова поручила ускорить темпы дорожных работ в Челябинске

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании поручила подрядчику по ремонту дорог в Челябинске, компании «Нижавтодорстрой», перейти на работу в круглосуточном режиме.
Обновлено в 02:49
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова заявила о разводе

Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено вчера в 09:32
Экономика

Рост цен на ЖКХ зафиксирован в России

Средний чек на услуги ЖКХ в России за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 5%, до 3687 рублей.
Обновлено вчера в 23:59
Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Обновлено в 04:09
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

Обновлено в 01:54
Армия и оружие

МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну

"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Наука

В Исландии открыли мемориальную доску растаявшему леднику

В Исландии прошла церемония открытия мемориальной доски в честь древнего ледника Окйёкюдль, уничтоженного глобальным потеплением.
Обновлено вчера в 12:16
Экономика

Мясо занимает треть расходов на еду у россиян, показал отчет

Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем

Экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем- словенским музыкантом Сашо Кузмановичем после шести лет брака.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Елена Бирюкова выходит замуж за отца своего ребенка

Звезда сериала "Саша+Маша" Елена Бирюкова выходит замуж спустя 11 лет совместной жизни с ювелиром Ильей Хорошиловым.
Обновлено в 04:24
Здоровье

Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Кадыров рассказал о своем главном страхе

Обновлено вчера в 11:27
Политика

В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 05:54
Энергетика

Нефть дорожает после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии

Цены на нефть слабо растут утром 19 августа после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:42
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