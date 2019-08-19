Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%ТАСС 02:42
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
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Счетная палата назвала исполнение расходов в первом полугодии самым низким за 7 лет
Rambler News Service02:25
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