Экономика

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%ТАСС 02:42

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Счетная палата РФ сообщила о низком уровне исполнения расходов по крымской ФЦП

ИА Крыминформ02:49

Счетная палата указала на отставание в реализации нацпроекта о безопасных автодорогах

Интерфакс02:25

Счетная палата назвала исполнение расходов в первом полугодии самым низким за 7 лет

Rambler News Service02:25

Счетная палата РФ по-прежнему отмечает низкое исполнение расходов на нацпроекты

ПРАЙМ02:04

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

ТАСС02:42

Счетная палата: в январе-июне 2019 года реальные доходы россиян упали на 1,3%

DP.RU02:43

Вопреки опасениям, бюджет в первом полугодии потратил почти все обещанное

Коммерсантъвчера в 18:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Политика

Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев

Обновлено в 02:42
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Экономика

Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки

Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Гаджеты

Huawei Mate 30 будут поддерживать запись видео 4К с частотой 60 к/с

Обновлено в 02:43
Путешествия

Названы самые популярные зарубежные направления у россиян

Годом ранее в тройку лидеров входила Грузия. Однако нынешним летом поток российских туристов в эту страну снизился на 70 процентов.
Обновлено в 02:52
Культура

Первый канал раскрыл имена наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Наставниками второго сезона шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Экономика

Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду

Обновлено в 03:05
Происшествия

Найденного в лесу под Омском трехлетнего мальчика выписали из больницы

15 августа мальчика нашли живым в полутора километрах от места пропажи.
Обновлено в 03:07
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Гаджеты

Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов

Компания Xiaomi снизила стоимость своего смартфона Redmi 7. Телефон подешевел до 99 долларов.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи

Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол

Пилот севшего в поле «Аэробуса» сделал прогноз на столичное дерби

Пилот самолета «Аэробус А-321» Дамир Юсупов дал прогноз на предстоящий матч 6-го тура РПЛ, в котором «Спартак» примет ЦСКА.
Обновлено в 03:21
Политика

Иран предупредил США о серьезных последствиях в случае захвата танкера

Иран по дипломатическим каналам предупредил США о тяжелых последствиях, если они попытаются задержать танкер с иранской нефтью Adrian Darya, накануне освобожденный властями Гибралтара.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Российский школьник прострелил себе палец маминым пистолетом

Обновлено в 02:59
Экономика

За год стоимость услуг ЖКХ в России увеличилась на 5%

В 2019 платежки в России могут пополниться еще одной услугой — страхование жилья.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол

Гризманн не сможет играть за «Барселону» под любимым номером

На протяжении почти всей клубной карьеры Гризманн играл под номером 7. Дебютировав в профессиональном футболе в составе «Реал Сосьедада» в сезоне-2009/10, футболист в течение одного года выступал под номером 27, затем сменив его на «семерку» после ухода из команды нападающего Франка Сонго.
Обновлено в 02:59
Культура

Пускепалис рассказал о планах на посту худрука Волковского театра

Актер и режиссер Сергей Пускепалис рассказал «Известиям» о планах на своем новом посту художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

В Индии в ДТП с автобусом погибли 13 человек

В результате столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Махараштра 13 человек погибли и еще не менее 20 получили ранения, сообщает Hindustan Times со ссылкой на полицию.
Обновлено в 01:02
Волейбол

Волейболист Спиридонов оскорбил фигуристку Туктамышеву, назвав чучелом

Волейболист уфимского «Урала» оскорбил петербургскую фигуристку Елизавету Туктамышеву.
Обновлено в 01:38
Политика

Трамп заявил об угрозе срыва сделки с Китаем из-за ситуации в Гонконге

Если власти Китая применят насилие для разгона протестующих в Гонконге, торговая сделка между Пекином и Вашингтоном может сорваться, заявил президент США Дональд Трамп журналистам во время визита в Нью-Джерси.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Алана Мамаева стала жертвой мошенников в Instagram

Женщина увидела объявление в Instagram о продаже футляра для помады Louis Vuitton и связалась с продавцом.
Обновлено в 03:10
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез

В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное