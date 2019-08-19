Экономика

Кудрин: Нацпроекты тормозят чиновникиСеверпост 02:54

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что нацпроекты в стране выполнены только на треть. «Расходы бюджета за январь–июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий уровень с 2012 г. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%», - написал в Twitter.
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