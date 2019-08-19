Экономика
Счетная палата: бюджет не выполняется, нацпроекты под угрозой срываБанки Сегодня вчера в 05:47
Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что неспешность работы министерств и ведомств, которые ответственны за исполнение федерального бюджета и национальных проектов, вообще ставит эти проекты под угрозу срыва. ВВП за первое полугодие показал рост всего на 0,7% что подтверждает выводы СП.
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Остались заблокированы по цифровой экономике — 37%, экологии — 21%, развитию экспорта — 12,7%. Можно только надеяться, что темп работы будет нарастать.
— Алексей Кудрин, российский политикREGNUM вчера в 03:08
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Счетная палата указала на отставание в реализации нацпроекта о безопасных автодорогах
Интерфаксвчера в 02:25
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Rambler News Serviceвчера в 02:25
Вопреки опасениям, бюджет в первом полугодии потратил почти все обещанное
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