"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.

Политика Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.

Армия и оружие Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Технологии Binance объявила о запуске аналога криптовалюты Facebook Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске аналога токена от социальной сети Facebook или «независимой региональной версии Libra» — проекта Venus.

Политика Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.

Происшествия В Ульяновской области выросло число пострадавших от отравления маслом Напомним, как стало известно ранее, в Ульяновской области два человека погибли после употребления в пищу подсолнечного масла из той же партии.

Футбол «Краснодар» и «Олимпиакос» в Лиге чемпионов рассудит испанский арбитр Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро назначена на первый матч между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Политика В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Политика Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму Свердловский областной суд 21 августа рассмотрит административный иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии "Справедливая Россия" Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах его соперника, кандидата от "Единой России" Антона Шипулина, сообщает облсуд.

Экономика Эксперты ВШЭ предсказали сроки нового кризиса в России Новый кризис в российской экономике наступит не ранее чем через год-полтора.

Экономика «Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год «Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.

Происшествия Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.

Политика Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Суд рассмотрит ходатайство об УДО Мамаева и Кокорина Павел Мамаев и Александр Кокорин отбывают наказание в Белгородской области.

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.

Гаджеты Xiaomi, Oppo и Vivo работают над конкурентом AirDrop Новая технология сможет работать с оболочками MIUI (Xiaomi), ColorOS (Oppo) и FunTouchOS (Vivo) и будет использовать комбинацию Bluetooth и Wi-Fi для передачи файлов на скорости, предположительно, до 20 Мб / с. Бета-версия разработки станет доступна к концу августа 2019 года.

Политика ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.