Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходовРоссийская газета 05:13
"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
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Счетная палата назвала исполнение расходов в первом полугодии самым низким за 7 лет
Rambler News Service02:25
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