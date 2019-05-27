Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%ТАСС вчера в 02:42
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
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Расходы бюджета за январь–июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий уровень с 2012 г. Тем меньше времени на качественную реализацию задуманного. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%
— Алексей Кудрин, российский политикRambler News Service вчера в 02:25
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Счетная палата назвала исполнение расходов в первом полугодии самым низким за 7 лет
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