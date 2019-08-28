Исполком не нашел покупателя на пакет акций клиники «АВА-Казань». Торги признаны несостоявшимися.

Исполком не нашел покупателя на пакет акций клиники «АВА-Казань»

Политика Гройсман записал прощальное видеообращение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Единоборства Нурмагомедов назвал Порье своей добычей Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от очередной защиты титула в поединке с американцем Дастином Порье.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Политика Депутаты в первый день намерены сформировать Кабмин, сменить глав СБУ и ГПУ Группа по подготовке первого заседания Верховной Рады проголосовала за повестку дня первой сессии парламента.

Игры Telltale Games решили возродить — с закрытия не прошло и года По словам Оттили, новая студия планирует продолжать некоторые сериалы, поэтому у поклонников «Волка» вновь появилась надежда на второй сезон, который в прошлом году отменили незадолго до закрытия компании.

Политика Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8 Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Происшествия В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.

Общество Pornhub снял «самое грязное порно в мире» Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.

Шоу-бизнес 42-летний Сергей Бурунов впервые женится Как передает «Комсомольская правда», Сергей впервые собрался связать себя узами брака.

Музыка Билли Айлиш проспала в России премию MTV Video Music Awards Билли Айлиш сообщила в Instagram, что проспала церемонию награждения MTV Video Music Awards. Церемония состоялась 27 августа.

Наука Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.

Общество Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.

Футбол Кверквелия назвал команды, с которыми хотел бы сыграть в Лиге чемпионов Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия на премьере второго сезона сериала о футболе «Вне игры» рассказал, каких соперников хотел бы видеть в Лиге чемпионов.

Общество В Перу обнаружили крупнейшее захоронение принесённых в жертву детей В Перу археологи обнаружили крупнейшее захоронение детей, принесённых в жертву, сообщает телеканал Al Jazeera.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.