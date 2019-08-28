Экономика
TatCenterИсполком не нашел покупателя на пакет акций клиники «АВА-Казань»
Исполком не нашел покупателя на пакет акций клиники «АВА-Казань». Торги признаны несостоявшимися.
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Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Космос
На экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле
Портал Поиск 26 августа в 02:30
Единоборства
Нурмагомедов назвал Порье своей добычей
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от очередной защиты титула в поединке с американцем Дастином Порье.
RT на русском 14:34
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru вчера в 03:16
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Политика
Депутаты в первый день намерены сформировать Кабмин, сменить глав СБУ и ГПУ
Группа по подготовке первого заседания Верховной Рады проголосовала за повестку дня первой сессии парламента.
Украина.ру 12:59
Игры
Telltale Games решили возродить — с закрытия не прошло и года
По словам Оттили, новая студия планирует продолжать некоторые сериалы, поэтому у поклонников «Волка» вновь появилась надежда на второй сезон, который в прошлом году отменили незадолго до закрытия компании.
Игромания.ру 08:47
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Шоу-бизнес
42-летний Сергей Бурунов впервые женится
Как передает «Комсомольская правда», Сергей впервые собрался связать себя узами брака.
Wday.ru 06:17
Музыка
Билли Айлиш проспала в России премию MTV Video Music Awards
Билли Айлиш сообщила в Instagram, что проспала церемонию награждения MTV Video Music Awards. Церемония состоялась 27 августа.
Культуромания 01:47
Армия и оружие
Актер и режиссер Сергей Пускепалис фактически одобрил убийства украинских военных в Донбассе
Конфликт на востоке Украины режиссер сравнил с Великой Отечественной войной.
Эхо Москвы 14:30
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
RT на русском 10:00
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Футбол
Кверквелия назвал команды, с которыми хотел бы сыграть в Лиге чемпионов
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия на премьере второго сезона сериала о футболе «Вне игры» рассказал, каких соперников хотел бы видеть в Лиге чемпионов.
Sport24.ru 12:28
Происшествия
Суд вернул матери мальчика, которого отец посадил на цепь
Свободные Медиа 08:19
Спорт
«Чеховские Медведи» выиграли Суперкубок России
Первый тайм завершился со счетом 17:12.
Советский спорт 13:57
Общество
В Перу обнаружили крупнейшее захоронение принесённых в жертву детей
В Перу археологи обнаружили крупнейшее захоронение детей, принесённых в жертву, сообщает телеканал Al Jazeera.
Газета Metro 13:14
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Общество
В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей
Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
ТАСС 10:58
Футбол
«Барселона» хочет презентовать Неймара 29 августа
Bookmaker-ratings.ru 06:57