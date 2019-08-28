Экономика

TatCenterTatCenterИсполком не нашел покупателя на пакет акций клиники «АВА-Казань»

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Исполком не нашел покупателя на пакет акций клиники «АВА-Казань». Торги признаны несостоявшимися.
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