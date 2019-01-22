Исполком WADA не стал лишать РУСАДА статуса соответствияRT на русском 10:45

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Происшествия Происшествия Силовики выясняют обстоятельства захвата самолёта «Сургут — Москва» В Югре силовики выясняют обстоятельства захвата самолёта авиакомпании «Сургут — Москва».

Происшествия Происшествия Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции Московская полиция не стала ходатайствовать об аресте в суде и отпустила под подписку об обязательстве о явке Настю Рыбку и Алекса Лесли (Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова).

Происшествия Происшествия Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва

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